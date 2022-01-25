Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 00:20

Поздняков объяснил, за счет чего Латыпов все-таки поедет в Пекин-2022

Тимур Ганеев
Корреспондент

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, как удалось решить ситуацию с биатлонистом Эдуардом Латыповым. У многих были опасения, что он вообще может не попасть на Игры-2022 в Пекине из-за карантина.

«Это как раз хороший пример того качественного и своевременного взаимодействия между ОКР и отдельно взятой спортивной федерацией при решении возникшей проблемы или нестандартной ситуации, — рассказал «СЭ» Станислав Поздняков. — В случае с Латыповым СБР, со своей стороны, предпринял нужные и правильные шаги, а мы параллельно подключились к взаимодействию с оргкомитетом Игр и МОК. Требовалось действовать быстро, и нам вместе с коллегами по олимпийскому сообществу, НОКами других стран удалось убедить китайскую сторону сократить срок рассмотрения документов для прилета в Китай спортсменов и официальных лиц, переболевших коронавирусом, с восьми дней до пяти. В нынешних условиях это важный момент, и мы благодарны оргкомитету «Пекин-2022» за проявленную гибкость».

Помимо Эдуарда Латыпова в составе нашей сборной на Игры отправятся Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Полное интервью со Станиславом Поздняковым можно прочитать здесь.

Олимпиада
Станислав Поздняков
Эдуард Латыпов
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финская биатлонистка заразилась коронавирусом перед Олимпиадой

Глава ОКР Станислав Поздняков удивился словам Юрия Каминского
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости