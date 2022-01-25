Поздняков объяснил, за счет чего Латыпов все-таки поедет в Пекин-2022

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, как удалось решить ситуацию с биатлонистом Эдуардом Латыповым. У многих были опасения, что он вообще может не попасть на Игры-2022 в Пекине из-за карантина.

«Это как раз хороший пример того качественного и своевременного взаимодействия между ОКР и отдельно взятой спортивной федерацией при решении возникшей проблемы или нестандартной ситуации, — рассказал «СЭ» Станислав Поздняков. — В случае с Латыповым СБР, со своей стороны, предпринял нужные и правильные шаги, а мы параллельно подключились к взаимодействию с оргкомитетом Игр и МОК. Требовалось действовать быстро, и нам вместе с коллегами по олимпийскому сообществу, НОКами других стран удалось убедить китайскую сторону сократить срок рассмотрения документов для прилета в Китай спортсменов и официальных лиц, переболевших коронавирусом, с восьми дней до пяти. В нынешних условиях это важный момент, и мы благодарны оргкомитету «Пекин-2022» за проявленную гибкость».

Помимо Эдуарда Латыпова в составе нашей сборной на Игры отправятся Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Полное интервью со Станиславом Поздняковым можно прочитать здесь.