В США все-таки закрывают женский спорт для трансгендеров. Но дебаты продолжаются

Местные власти в 11 американских регионах встали на защиту спортсменок от недобросовестной конкуренции со стороны бывших мужчин.

Губернатор американского штата Айова подписал закон, запрещающий трансгендерам выступать в женских соревнованиях в школах и колледжах. Заявляться на старты в этом регионе теперь можно только согласно полу, который указан в свидетельстве о рождении юного спортсмена, независимо его гендерной самоидентификации или прохождения гормональной терапии. Айова — уже 11-й штат США, принявший решение о защите цисгендерных женщин, которые в детских и студенческих лигах страдают от недобросовестной конкуренции со стороны бывших мужчин. Похожий законодательный акт сейчас готовится и в Австралии, и этот процесс также сопровождается многочисленными скандалами.

Факт человеческой биологии

В Америке ограничения для трансгендеров сейчас в основном вводятся в штатах, которые контролируют республиканцы. В тех регионах, где у власти демократы, юноши могут заявляться на девичьи старты без каких-либо преград, просто сообщив организаторам, что они чувствуют себя представителем противоположного пола. В США можно менять пол без согласия родителей начиная с 13 лет, и поэтому подростки в разных стадиях «перехода» встречаются регулярно. И это вызывает тревогу у спортсменок, которые родились девочками. Особенно в тех случаях, когда трансгендер успел пережить мужской пубертат и по факту является женщиной с мужским телом.

«Никакой талант, беспощадные тренировки или сила воли женщины не в состоянии компенсировать естественные физические преимущества, которые имеет по сравнению с ней мужчина. Это просто факт человеческой биологии, — объяснила принятие закона о защите женского спорта губернатор Айовы Ким Рейнольдс. — Заставлять женщин конкурировать с мужчинами — это абсолютно несправедливо».

Впрочем, в США есть и другое мнение, причем основанное не только на сострадании к детям и подросткам, которые внезапно оказались в поиске своего гендера. Например, критики законов о спасении женского спорта указывают, что нет научных доказательств, что мужское тело и даже уровень тестостерона дают их обладателю спортивное преимущество. Вроде как общеизвестно, что на уровне элиты самые высокие результаты спортсменов-мужчин примерно на 10 процентов лучше рекордов спортсменок. Но является ли это результатом диморфизма нашего биологического вида или просто неразвитости женского спорта — однозначного ответа наука не дает.

И это, увы, проблема самой науки, долгое время не уделявшей данной теме должного внимания. А с недавного времени все подобные исследования приобрели политический оттенок. Дошло до того, что даже ученые, вычислившие по просьбе Международной федерации легкой атлетики взаимосвязь между уровнем тестостерона и результатами женщин в беге на дистанции от 400 до 1500 метров, в итоге отозвали свою работу. И даже Международный олимпийский комитет, до 2021 года требовавший для участниц женских стартов уровня тестостерона не выше 10 наномолей на литр в течение последних 12 месяцев, умыл руки, предоставив разбираться с этой опасной темой федерациям по видам спорта.

Лия Томас. Фото AFP

Ничтожная когорта

Некоторые ученые договорились до того, что диморфизм (лучшие физические данные среднестатистического мужчины по сравнению со среднестатистической женщиной) появился у человека в результате жесткого разделения мужского и женского труда, а в эпоху феминизма он будет преодолен буквально за несколько поколений. А значит, и необходимости защищать женский спорт сейчас нет. Тем более что трансгендеров даже в США сравнительно немного (в штате Айова студенческим спортом занимается не более сотни таких людей) и фатальной угрозы женском спорту такая ничтожная когорта представлять не может.

Однако здесь надо учитывать, что спортом даже в студенческих лигах занимаются ради побед, а первое место — только одно. И если оно заранее гарантировано спортсменке, которая физически намного сильнее благодаря своему мужскому телу, — это демотивирует цисгендерных женщин. Тем более что у всех перед глазами пример пловчихи из Пенсильванского университета Лии Томас, которая сейчас бьет женские рекорды в Лиге Плюща один за другим. Эта 22-летняя спортсменка два года назад была довольно неплохим спортсменом по имени Уилл. Несмотря на операцию по смене пола и курс гормональной терапии, при росте в 190 см Лия и сейчас обладает мужским телосложением и практически мужской силой.

В итоге бывший 462-й номер мужского рейтинга стал главной звездой женского студенческого плавания в США. Дошло до того, что 16 девушек из команды Пенсильванского университета (правда, не раскрывая своих имен) написали письмо в Лигу Плюща и NCAA с требованием запретить выступление Томас до прохождения дополнительного курса гормональной терапии. И получили ответное послание в защиту Лии, которое подписали уже 300 бывших и нынешних пловцов. В общем, споры в Лиге Плюща продолжаются. Но вместе с тем пример этой спортсменки доказывает, что проблема с трансгендерами в женском спорте — не надуманная. И законодатели в 11 американских штатах действительно пытаются защитить права цисгендерных спортсменок.

Ханна Маунси. Фото Getty Images

Дискриминация по признаку пола

Тем временем серьезные дебаты на ту же тему разворачиваются и в Австралии. Сенатор по имени Клэр Чендлер навлекла на себя гнев защитников прав трансгендеров, предложив закон, легализующий в стране так называемые «однополые лиги». Дело в том, что после появления на Зеленом континенте жестких запретов на дискриминацию по признаку пола спортивные организации формально не имеют права отказать в заявке на женские старты не то что бывшим мужчинам, но даже мужчинам «действующим». Вся старая система разделения на мужской и женский спорт держится буквально на честном слове.

Дошло до того, что юношеская команда по нетболу Queensland Suns в рамках эксперимента была заявлена на соревнования для девушек в Брисбене. Нетбол — традиционно женский вид спорта, напоминающий баскетбол. Австралия хочет включить его в программу Олимпиады-2032 (которая также пройдет в Брисбене), поэтому ей необходимо срочно развивать мужское направление этой игры. Но пока мужских нетбольных команд на Зеленом континенте очень мало, и уровень конкуренции там оставляет желать лучшего. Поэтому юношей U-17 было решено заявить на студенческий турнир для девушек U-18.

Однако выяснилось, что даже не слишком мастеровитые юноши в нетболе имеют существенное преимущество перед тренированными девушками. Queensland Suns легко выиграл все матчи, разгромив в финале девичью команду Bull Sharks со счетом 46:12. После этого спортивные власти штата Квинсленд и сами нетболисты подверглись жесткой критике в соцсетях. Болельщики назвали появление мужской команды в женском чемпионате «неуместным и позорным». Хотя формально юноши никаких законов не нарушили. Более того, они могли бы засудить организаторов турнира в Брисбене, если бы те отказали им в заявке. Как уже пыталась сделать Ханна Маунси, бывший мужчина-гандболист, решившая после смены пола сыграть в женской лиге австралийского футбола и поначалу получившая отказ.

«Появление мужчин или бывших мужчин в спортивной категории, которая предполагает их отсутствие, несправедливо по отношению к спортсменкам-женщинам, — заявила сенатор Чендлер. — Это так же несправедливо, как выступление боксеров-тяжеловесов на одном ринге с легковесами или взрослых в соревнованиях для юниоров. А во многих видах спорта это даже небезопасно».

Идеи Чендлер поддержал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, но судьба законопроекта в защиту женского спорта пока под вопросом. В некоторых городах Зеленого континента даже прошли акции протеста защитников трансгендеров, которые называют предложение сенатора дискриминационным. Самое странное, что данный проект пока не поддерживают и австралийские спортивные лиги, которые боятся делать неполиткорректные заявления и надеются, что никакого нашествия трансгендеров в женский профессиональный спорт в ближайшее время не будет.