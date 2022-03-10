В США все-таки закрывают женский спорт для трансгендеров. Но дебаты продолжаются
Губернатор американского штата Айова подписал закон, запрещающий трансгендерам выступать в женских соревнованиях в школах и колледжах. Заявляться на старты в этом регионе теперь можно только согласно полу, который указан в свидетельстве о рождении юного спортсмена, независимо его гендерной самоидентификации или прохождения гормональной терапии. Айова — уже 11-й штат США, принявший решение о защите цисгендерных женщин, которые в детских и студенческих лигах страдают от недобросовестной конкуренции со стороны бывших мужчин. Похожий законодательный акт сейчас готовится и в Австралии, и этот процесс также сопровождается многочисленными скандалами.
Факт человеческой биологии
В Америке ограничения для трансгендеров сейчас в основном вводятся в штатах, которые контролируют республиканцы. В тех регионах, где у власти демократы, юноши могут заявляться на девичьи старты без каких-либо преград, просто сообщив организаторам, что они чувствуют себя представителем противоположного пола. В США можно менять пол без согласия родителей начиная с 13 лет, и поэтому подростки в разных стадиях «перехода» встречаются регулярно. И это вызывает тревогу у спортсменок, которые родились девочками. Особенно в тех случаях, когда трансгендер успел пережить мужской пубертат и по факту является женщиной с мужским телом.
«Никакой талант, беспощадные тренировки или сила воли женщины не в состоянии компенсировать естественные физические преимущества, которые имеет по сравнению с ней мужчина. Это просто факт человеческой биологии, — объяснила принятие закона о защите женского спорта губернатор Айовы Ким Рейнольдс. — Заставлять женщин конкурировать с мужчинами — это абсолютно несправедливо».
Впрочем, в США есть и другое мнение, причем основанное не только на сострадании к детям и подросткам, которые внезапно оказались в поиске своего гендера. Например, критики законов о спасении женского спорта указывают, что нет научных доказательств, что мужское тело и даже уровень тестостерона дают их обладателю спортивное преимущество. Вроде как общеизвестно, что на уровне элиты самые высокие результаты спортсменов-мужчин примерно на 10 процентов лучше рекордов спортсменок. Но является ли это результатом диморфизма нашего биологического вида или просто неразвитости женского спорта — однозначного ответа наука не дает.
И это, увы, проблема самой науки, долгое время не уделявшей данной теме должного внимания. А с недавного времени все подобные исследования приобрели политический оттенок. Дошло до того, что даже ученые, вычислившие по просьбе Международной федерации легкой атлетики взаимосвязь между уровнем тестостерона и результатами женщин в беге на дистанции от 400 до 1500 метров, в итоге отозвали свою работу. И даже Международный олимпийский комитет, до 2021 года требовавший для участниц женских стартов уровня тестостерона не выше 10 наномолей на литр в течение последних 12 месяцев, умыл руки, предоставив разбираться с этой опасной темой федерациям по видам спорта.
Ничтожная когорта
Некоторые ученые договорились до того, что диморфизм (лучшие физические данные среднестатистического мужчины по сравнению со среднестатистической женщиной) появился у человека в результате жесткого разделения мужского и женского труда, а в эпоху феминизма он будет преодолен буквально за несколько поколений. А значит, и необходимости защищать женский спорт сейчас нет. Тем более что трансгендеров даже в США сравнительно немного (в штате Айова студенческим спортом занимается не более сотни таких людей) и фатальной угрозы женском спорту такая ничтожная когорта представлять не может.
Однако здесь надо учитывать, что спортом даже в студенческих лигах занимаются ради побед, а первое место — только одно. И если оно заранее гарантировано спортсменке, которая физически намного сильнее благодаря своему мужскому телу, — это демотивирует цисгендерных женщин. Тем более что у всех перед глазами пример пловчихи из Пенсильванского университета Лии Томас, которая сейчас бьет женские рекорды в Лиге Плюща один за другим. Эта 22-летняя спортсменка два года назад была довольно неплохим спортсменом по имени Уилл. Несмотря на операцию по смене пола и курс гормональной терапии, при росте в 190 см Лия и сейчас обладает мужским телосложением и практически мужской силой.
В итоге бывший 462-й номер мужского рейтинга стал главной звездой женского студенческого плавания в США. Дошло до того, что 16 девушек из команды Пенсильванского университета (правда, не раскрывая своих имен) написали письмо в Лигу Плюща и NCAA с требованием запретить выступление Томас до прохождения дополнительного курса гормональной терапии. И получили ответное послание в защиту Лии, которое подписали уже 300 бывших и нынешних пловцов. В общем, споры в Лиге Плюща продолжаются. Но вместе с тем пример этой спортсменки доказывает, что проблема с трансгендерами в женском спорте — не надуманная. И законодатели в 11 американских штатах действительно пытаются защитить права цисгендерных спортсменок.
Дискриминация по признаку пола
Тем временем серьезные дебаты на ту же тему разворачиваются и в Австралии. Сенатор по имени Клэр Чендлер навлекла на себя гнев защитников прав трансгендеров, предложив закон, легализующий в стране так называемые «однополые лиги». Дело в том, что после появления на Зеленом континенте жестких запретов на дискриминацию по признаку пола спортивные организации формально не имеют права отказать в заявке на женские старты не то что бывшим мужчинам, но даже мужчинам «действующим». Вся старая система разделения на мужской и женский спорт держится буквально на честном слове.
Дошло до того, что юношеская команда по нетболу Queensland Suns в рамках эксперимента была заявлена на соревнования для девушек в Брисбене. Нетбол — традиционно женский вид спорта, напоминающий баскетбол. Австралия хочет включить его в программу Олимпиады-2032 (которая также пройдет в Брисбене), поэтому ей необходимо срочно развивать мужское направление этой игры. Но пока мужских нетбольных команд на Зеленом континенте очень мало, и уровень конкуренции там оставляет желать лучшего. Поэтому юношей U-17 было решено заявить на студенческий турнир для девушек U-18.
Однако выяснилось, что даже не слишком мастеровитые юноши в нетболе имеют существенное преимущество перед тренированными девушками. Queensland Suns легко выиграл все матчи, разгромив в финале девичью команду Bull Sharks со счетом 46:12. После этого спортивные власти штата Квинсленд и сами нетболисты подверглись жесткой критике в соцсетях. Болельщики назвали появление мужской команды в женском чемпионате «неуместным и позорным». Хотя формально юноши никаких законов не нарушили. Более того, они могли бы засудить организаторов турнира в Брисбене, если бы те отказали им в заявке. Как уже пыталась сделать Ханна Маунси, бывший мужчина-гандболист, решившая после смены пола сыграть в женской лиге австралийского футбола и поначалу получившая отказ.
«Появление мужчин или бывших мужчин в спортивной категории, которая предполагает их отсутствие, несправедливо по отношению к спортсменкам-женщинам, — заявила сенатор Чендлер. — Это так же несправедливо, как выступление боксеров-тяжеловесов на одном ринге с легковесами или взрослых в соревнованиях для юниоров. А во многих видах спорта это даже небезопасно».
Идеи Чендлер поддержал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, но судьба законопроекта в защиту женского спорта пока под вопросом. В некоторых городах Зеленого континента даже прошли акции протеста защитников трансгендеров, которые называют предложение сенатора дискриминационным. Самое странное, что данный проект пока не поддерживают и австралийские спортивные лиги, которые боятся делать неполиткорректные заявления и надеются, что никакого нашествия трансгендеров в женский профессиональный спорт в ближайшее время не будет.