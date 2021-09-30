Трансгендерам хотят запретить соревноваться среди женщин. В спорте предлагается создать новую категорию

Спортивные организации Великобритании опубликовали масштабное научное исследование, которое подтвердило, что трансгендерные люди имеют серьезное преимущество перед биологическими женщинами и не должны выступать с ними в одних соревнованиях.

Результаты доклада произвели эффект разорвавшейся бомбы. Во-первых, потому что его полтора года готовили пять очень серьезных организаций с госфинансированием — со стороны министерства спорта Великобритании, Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Эти страны уж точно не упрекнешь в слабом научном потенциале или предвзятом отношении к гендерным переходам. А во-вторых, именно страны Британского содружества дали миру двух спортсменок, которые стали объектами пристального внимания на Олимпийских играх в Токио.

Штангистка из Новой Зеландии Лорелл Хаббард — в прошлом она носила имя Гэвин и выступала среди мужчин — не справилась с начальным весом в категории свыше 87 кг. А Куинн стала первой в истории небинарной трансгендерной спортсменкой, которая выиграла олимпийское золото в составе сборной Канады. Футболистка, имя которой даже по паспорту звучит как мононим, получила право выступать согласно биологическому полу, хотя в жизни не относит себя ни к одному гендеру и требует обращения по местоимению «они».

Как если бы Мо Фара обошли на два круга

Итак, британские исследователи пришли к однозначному выводу: даже после перехода транс-женщины сильнее, выносливее и мощнее, чем среднестатистическая представительница женского пола от рождения. Причем эти качества сохраняются у трансгендеров даже после снижения природного уровня тестостерона.

«Среднестатистическая разница в результатах в 10-12 процентов, на самом деле, огромна, — говорится в докладе. — Это означает преимущество в полбассейна на дистанции 100 м брассом или в 20 м — на легкоатлетической 200-метровке. Сэра Мо Фара на дистанции 10000 м дважды обогнали бы на круг!»

А еще открытие британцев означает, что нынешняя политика Международного олимпийского комитета (МОК), по сути, бесполезна. Ведь именно тестостерон используется МОК и Международной федерацией легкой атлетики как единственный барьер перед входом в женскую категорию.

Тестостерон ниже уровня 10 нмоль/литр в течение определенного периода — можешь выступать, чем и воспользовалась Хаббард. Выше — вход закрыт, пусть даже ты никогда не совершала никакого перехода и с рождения чувствуешь себя женщиной, как южноафриканка Кастер Семеня.

Теперь же, получается, все это бесполезно. Что же делать? Британцы предлагают для международных федераций и МОК три пути на выбор:

— поставить в приоритет права трансгендеров и разрешить им выступать среди женщин без всяких ограничений;

— защитить биологических женщин и выделить две категории соревнующихся: «открытую», где могут выступать и трансгендеры, и чисто женскую;

— придумать новые форматы и изменить правила в тех командных видах спорта, которые подразумевают физический контакт между участниками.

Последнее, кстати, не такая уж фантастика. Уже появился бесконтактный вариант регби, и, по сути, это единственная опция для трансгендеров играть среди женщин. Иначе столкновения могут быть опасны. То же самое относится и к единоборствам. Международная федерация регби в прошлом году уже запретила трансгендерным женщинам играть в олимпийский вариант своего вида спорта. Но некоторые национальные федерации, включая Канаду, принимать этот вариант правил отказались.

МОК задержал отчет на три года

Теперь слово за МОК, который после выступления в Токио Хаббард оказался под огнем критики. Очевидно, что с нынешними правилами что-то не так. Даже предельно корректные чиновники этого не отрицают.

— Мы прекрасно понимаем, что пол — это не бинарный вопрос, — заявил медицинский директор МОК Ричард Баджетт. — Трансгендерные женщины — это женщины, но мы должны отделить вопрос пола от вопроса допуска к соревнованиям. Это сложные вопросы, мы работаем над ними. И понимаем, что любое решение будет очень непростым.

В Токио Баджетт обещал, что новые правила МОК в отношении трансгендеров появятся после зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Это на целых три года позже, чем изначально планировалось. Скорее всего, правила будут куда сложнее существующих и будут варьироваться в зависимости от вида спорта.

— Разные виды спорта нуждаются в разных критериях, — говорил Баджетт. — Стрельба из лука и хоккей или гребля — это совершенно разные виды спорта. И нам нужно понять, что является непропорциональным или недопустимым преимуществом в зависимости от специфики каждого из них.

Так что, скорее всего, даже если трансгендеров не пустят в греблю, или в легкую атлетику (там физические качества играют первостепенную роль), или в хоккей (там можно сослаться на опасность столкновений), то уж в стрельбе из лука или пулевой они точно будут.

А еще есть идея отменить все запреты на уровне любительского спорта. Там в принципе и сейчас проблем с трансгендерами нет. Но на фоне ужесточения мер на уровне элиты у чиновников МОК всегда будет возможность сказать, что в принципе они не ограничивают людей в самих занятиях спортом. И если кто-то хочет бегать или играть в хоккей — он или она вполне могут это делать, но только не профессионально.