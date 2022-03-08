Лидеров сборной страны ждут крупные соревнования. «СЭ» выбрал самые интересные

На многие турниры приглашены также сильнейшие белорусские спортсмены.

Международные федерации по многим видам отстранили российских спортсменов от участия в ближайших соревнованиях. Пока что атлеты из России могут участвовать только во внутренних стартах. В зимних видах спорта в России в ближайшее время пройдет сразу несколько крупных состязаний, в которых планируется участие спортсменов сборной. А в летних сезон только начинается — например, в художественной гимнастике, где как раз в эти дни идет чемпионат страны. «СЭ» рассказывает, на какие турниры стоит обратить внимание и за кем следить в эти дни.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Когда: 20-е числа марта (даты уточняются)

Где: Саранск

Этот коммерческий турнир изначально должен был пройти в Сочи на мартовские праздники. Но сначала его перенесли в Москву, а потом и вовсе отменили. Точнее, перенесли, пообещав на сайте Федерации фигурного катания России сообщить о новых датах позднее. По информации РИА «Новости. Спорт» Кубок будет организован в Саранске в 20-х числах марта. В этом городе за два месяца нового года уже провели несколько крупных турниров — первенство России среди юниоров и Финал Кубка страны.

В прошлом году эти соревнования принимала Москва. Во дворце спорта «Мегаспорт» в короткой и произвольной программах выступали спортсмены сборной, разделившиеся на две команды. Капитанами были Евгения Медведева и Алина Загитова. А в первый день турнира тогда прошел прыжковый фестиваль, в котором Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова обыграли Макара Игнатова, Дмитрия Алиева, Михаила Коляду и Андрея Мозалева.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В этом году формат был известен только исходя из расписания — сначала должен был быть прыжковый батл, затем произвольная программа, а завершать фигуристы планировали показательными выступлениями. Но если турнир и правда пройдет в Саранске в конце марта, то формат еще может поменяться. Но хотя бы сильнейшие спортсмены сборной (и мира) смогут выступить хоть где-то. Участие в Кубке Первого канала подтверждали спортсмены группы Алексея Мишина — Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Этап Кубка России по биатлону

Когда: 12-16 марта

Где: Уфа

Сильнейшие российские биатлонисты планируют принять участие в соревнованиях в столице Башкирии вместо оставшихся этапов Кубка мира. Кроме сборной России, должны приехать представители белорусской команды (правда, некоторые из них уже успели завершить сезон). Планы распространяются и дальше Уфы — спортсмены из обеих стран намерены поучаствовать и в чемпионате России в Тюмени в апреле этого года. Старты в Башкирии запланированы на 12-16 марта. Всего шесть гонок — спринт, гонка преследования и большой масс-старт у мужчин и женщин соответственно.

Александр Логинов. Фото Global Look Press

Сильнейшие спортсмены России уже прибыли в Уфу на подготовительный сбор — это касается Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и других. Они занимаются в Башкирии под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова.

Расписание финала Кубка России:

12 марта

09.00 — Спринт, мужчины

12.00 — Спринт, женщины

14 марта

09.00 — Гонка преследования, мужчины

11.30 — Гонка преследования, женщины

16 марта

09.00 — Большой масс-старт, мужчины

11.30 — Большой масс-старт, женщины

Паралимпийские старты

Когда: третья декада марта

Где: Ханты-Мансийск

В третьей декаде марта в Ханты-Мансийске планируют провести отдельные старты для паралимпийцев сборной России. Об этом РИА «Новости. Спорт» рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета страны Павел Рожков.

Так же, как на некоторых других соревнованиях, здесь пригласили к участию и атлетов сборной Беларуси, но к турниру есть интерес и у других стран. Призовые будут равноценны тем, что должны были вручать за медали на Паралимпийских играх в Пекине — 4, 2,5 и 1,7 миллиона соответственно. Длительность всех стартов — три-четыре дня, но конкретные даты еще обсуждаются — важно учесть погодные условия, которые будут в Ханты-Мансийске.

Чемпионат России по лыжным гонкам

Когда: с 26 марта по 3 апреля

Где: Сыктывкар

Последние этапы Кубка мира по лыжным гонкам тоже проходят без участия российских спортсменов, но лыжники еще могут поучаствовать в гонках до конца этого сезона. Хороший шанс для этого — чемпионат страны, который состоится через две с половиной недели в столице Республики Коми.

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» рассказала, что все сильнейшие спортсмены сборной примут участие в чемпионате страны. Исключение — Юлия Ступак и Татьяна Сорина, которым предстоят операции и восстановление.

Кроме того, с 16 по 20 марта с/п Чепецкое (Кировская область) на базе Кировского областного государственного автономного учреждения спортивной подготовки «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» планируются Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Олимпийцы России». В программе турнира спринты классическим и свободным стилем, гонки на 10 и 15 км свободным стилем у женщин и мужчин, а также гонки преследования на 10 и 15 км у женщин и мужчин классическим стилем.

Расписание чемпионата России по лыжным гонкам:

26 марта

Женщины, спринт, свободный стиль

Мужчины, спринт, свободный стиль

27 марта

Женщины, скиатлон, 7,5 + 7,5 км

Мужчины, скиатлон, 15 + 15 км

29 марта

Женщины, 10 км, классический стиль

Мужчины, 15 км, классический стиль

30 марта

Женщины, командный спринт, классический стиль

Мужчины, командный спринт, классический стиль

1 апреля

Женщины, 4х5 км, эстафета

Мужчины, 4х10 км, эстафета

2 апреля

Женщины, 30 км, масс-старт, свободный стиль

3 апреля

Мужчины, 50 км, масс-старт, свободный стиль

Финал Кубка России по сноуборду

Когда: 29 апреля — 4 мая

Где: Красная Поляна

Соревнования в рамках Кубка России еще продолжаются — финал состоится в конце апреля — начале марта в Красной Поляне. До заключительного старта сезона будет еще несколько этапов. И ничего не мешает выступить там спортсменам сборной страны, включая Дмитрия Логинова и Софию Надыршину.

Списков участников, как и расписания соревнований, пока нет, но там, скорее всего, не выступит двукратный олимпийский чемпион и бронзовый призер соревнований в Пекине Вик Уайлд. Об этом «ТАСС» рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Правда, он говорил о несколько других датах старта — конце марта — начале апреля, но в графике на сайте федерации указан именно конец апреля. Перед этим еще планируется провести сбор в Миассе.

Чемпионат России по художественной гимнастике

Когда: 8-11 марта

Где: Москва

Пока в зимних видах спорта проходят заключительные соревнования сезона, в летних все только начинается. Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в эти дни во дворце Ирины Винер-Усмановой. 8 и 9 марта посвящены выступлениям в командном многоборье, а 10 и 11 болельщики смогут увидеть выступления сильнейших гимнасток страны, включая сестер Авериных и Лалу Крамаренко. Дина в последний раз выигрывала многоборье на этом турнире в 2018 году, а вот Арина три раза подряд брала титул чемпионки страны. У Лалы в прошлом году было второе место.

Арина и Дина Аверины. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Новый сезон — это еще и соревнования по обновленным правилам, где больше ценится артистизм и трудность тела, что очень подходит именно Крамаренко. Но и Аверины решили остаться, несмотря на многочисленные травмы. Интересно, что именно Россия, а также Беларусь являются лидерами в художественной гимнастике. На чемпионате мира Дина выиграла четыре золота в индивидуальном зачете, а белоруска Алина Горносько стала первой в упражнении с лентой.

Расписание соревнований

9 марта

10.00 — командное многоборье, булавы и лента

10 марта

14.00 -личное многоборье, обруч, мяч, булавы, лента (группа B)

16.00 личное многоборье, обруч, мяч, булавы, лента (группа А)

11 марта

12.00 —финал, обруч

12.30 — финал, мяч

13.05 — финал, булавы

13.35 — финал, лента