Мир продолжает сходить с ума. Американский трансгендер бьет женские рекорды в плавании

Еще два года назад этот человек соревновался с мужчинами.

После того как Лорел Хаббард разрешили выступить на Олимпиаде в Токио в тяжелой атлетике, а МОК назвал ее одним из героев Игр, удивляться чему-либо сложно. В Новой Зеландии Хаббард, несмотря на фиаско в Японии, признали спортсменом года — это при том, что цисгендерная новозеландка Лиза Каррингтон выиграла в Токио-2020 три золота в гребле.

Потом было резонансное заявление МОК, в котором главная спортивная организация мира призывает допускать трансгендеров участвовать в женских соревнованиях и не мучить их излишними медицинскими проверками.

Ну и теперь — логичное продолжение.

Два года назад Уилл Томас был посредственным пловцом. 16 ноября 2019-го он последний раз вышел на старт с мужчинами — и никто тогда не обратил на него внимания. Уилл был одним из аутсайдеров. Через некоторое время последовала операция по смене пола. Потом годовая гормональная терапия.

Наконец, студентка Университета Пенсильвании Лиа Томас получила допуск на соревнования с женщинами. И что вы думаете? 22-летняя спортсменка с ходу установила рекорд бассейна на 500 ярдов, на следующий день легко выиграла кроль на 200 ярдов, ну а завершила турнир золотом на 1650 ярдов. Три виктории Томас сами по себе вызвали бы резонанс, но то, в каком стиле они были добыты, пугает. Второму месту на 1650 ярдов Лиа привезла... 38 секунд. Космический разрыв. Это как если взрослый спортсмен вышел бы на юниорские старты. Ну, или мужчина на женские.

Если так будет продолжаться дальше, женский спорт будет разрушен. Что бы ни говорили сторонники гендерного равенства, тренированные мужчины априори быстрее, сильнее и выносливее тренированных женщин. Такова природа человека. Спорт — не та сфера, где конкуренция полов имеет смысл. И практически каждый трансгендер, приходящий в женский спорт, будет там выделяться по части результатов. В легкой атлетике уже по полной зажигают девушки с серьезными отклонениями по части тестостерона: намибийки Кристин Мбома и Франсин Маслинги или Франсин Нийонсаба из Бурунди. World Athletics в замешательстве. Этим девушкам запретили бегать любые 800 метров, так они жгут в спринте и на стайерских дистанциях! Сколько еще таких в загадочной Африке?

А теперь представьте, что к селекции такого плана добавятся трансгендеры. С учетом того, что МОК и NCAA ведут политику абсолютной открытости к появлению подобных спортсменов в женском спорте, их наплыв, последующие скандалы и слезы девушек (которые девушки от природы) — вопрос времени. Самого ближайшего.