«У него самого была связь с трансгендером». Майкла Фелпса атакуют из-за позиции в защиту женского спорта

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майл Фелпс отказался поддержать рекордсмена-трансгендера и получил волну негатива, в том числе затрагивающую его личную жизнь.

В скандал вокруг трансгендера в женской команде Пенсильванского университета по плаванию неожиданно оказался втянут легендарный Маркл Фелпс — самый успешный олимпиец в истории. Спортивные успехи 22-летней пловчихи Лии Томас, которая два года назад была мужчиной по имени Уилл, вызывают волну критики в США, но студенческая Лига Плюща и ассоциация NCAA всячески поддерживают этого необычного спортсмена. А вот 23-кратный олимпийский чемпион по факту отказался выступать на стороне трансгендера, заявив, что «в спорте все должны соревноваться в равных условиях». Эти слова вызвали гнев у борцов за права меньшинств, причем среди критиков Фелпса оказалась одна крайне скандальная личность.

Взбалмошная лжеподружка

Тейлор Лиэнн Чендлер несколько лет назад шокировала американское спортивное сообщество, публично рассказав о своей романтической связи с Майклом Фелпсом. Якобы в сложные дни карьеры великого пловца в 2014 году, когда гениальный американец попался пьяным за рулем машины и расстался со своей девушкой — моделью Уин МакКарри, он познакомился с Чендлер на сайте знакомств Tinder. Тейлор уверяет, что спортсмен оказался великолепным любовником, с которым она наконец-то «сумела в полной мере ощутить себя женщиной». Нюанс в том, что Чендлер изначально не совсем женщина, а интерсекс. Она родилась с мужским половым органом, но без остальных гениталий. В юности ей была сделана корректирующая операция, она юридически стала женщиной и в итоге даже вышла замуж.

Тейлор на 12 лет старше Майкла, однако ни разница в возрасте, ни пережитая в прошлом операция по коррекции пола не мешала ее роману с пловцом. Во всяком случае, так утверждает Чендлер. Сам Фелпс никогда эту странную связь не подтверждал, но и не опровергал. Многие уверены, что Тейлор просто выдумала эту историю от начала и до конца, а великий спортсмен просто считает ниже своего достоинства комментировать подобный бред. И вроде бы на фоне молчания Майкла все уже почти забыли о его взбалмошной лжеподружке, но теперь она напомнила о себе, выступив с жесткой критикой позиции Фелпса в отношении Лии Томас. По словам Чендлер, бывшие отношения с трансгендером совсем не делают Майкла экспертом в этой области.

— Травля Лии Томас приведет к дальнейшему отчуждению транс-молодежи и уничтожит ее желание заниматься спортом, — высказывает Тейлор свои спорные мысли. — Это создаст новые формы ненависти и предубеждения, что приведет к повышению уровня самоубийств у людей с нетрадиционной сексуальной идентификацией. А если бы на этом месте оказался ваш ребенок? Права женщин должны распространяться на всех женщин, а не на избранных. Я надеюсь, что здравомыслие здесь победит.

Была призером мужских соревнований

Споры вокруг Лии Томас не первый месяц будоражат умы всех, кто причастен к плаванию и студенческому спорту в США. Бывший 462-й номер мужского рейтинга после перехода в женский спорт почти каждый месяц бьет женские рекорды в плавании вольным стилем на 100, 200 и 500 ярдов (1 ярд — это 0,91 метра). Дошло до того, что 16 девушек из команды Пенсильванского университета (правда, не раскрывая своих имен) написали письмо в Лигу Плюща и NCAA с требованием запретить выступление Томас до прохождения дополнительного курса гормональной терапии. Имя Лии фигурирует даже в предвыборных дебатах в сенатской кампании в штате Миссури, где одна из кандидаток заявила, что «женский спорт предназначен для женщин, а не для мужчин, которые притворяются женщинами».

Лия-Уилл была серьезным пловцом задолго до того, как сменила пол. Уроженец штата Техас тренировался с пяти лет, в 2017 году оказался в мужской команде Пенсильванского университета, показывая неплохие результаты на дистанциях 500, 1000 и 1650 ярдов вольным стилем. На первом курсе у него был шестой результат на 1000 ярдов во всей студенческой лиге США (8.57,55). В 2019-м Томас становился призером в мужских соревнованиях Лиги Плюща. Но после этого спортсмен окончательно решил сменить пол и сделал перерыв в выступлениях на время операции и гормональной терапии. В 2021 году Уилл вернулся в студенческое плавание уже как женщина и почти сразу начал крушить всех соперниц.

При росте в 190 см эта пловчиха обладает мужским телосложением и практически мужской силой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Томас уже побила множество женских рекордов и сейчас является одной из главных звезд студенческого плавания в США. Глядя на ее успехи, американская федерация плавания ужесточила правила допуска трансгендеров на женские соревнования (в два раза снизив максимально возможный уровень тестостерона). Однако NCAA отказалась вводить эту планку немедленно, заявив, что предоставит Томас возможность спокойно выступать до конца сезона без прохождения дополнительного курса гормональной терапии. В поддержку этого решения было собрано более 300 подписей бывших и нынешних пловцов, выступающих в Лиге Плюща.

Головная боль другого уровня

Однако и критиков у Лии все равно хватает. И среди них не только Майкл Фелпс, но и тренер Вероника Мэлоун, в свое время выбранная в Зал славы американского плавания и работавшая с такими звездами, как Марк Дин, Джени Вагстафф, Кэтрин Фокс, Скотт Голдблатт, Шеннон Вриланд. Эта специалистка считает, что преимущество Томас перед цисгендерными женщинами сравнимо с тем гандикапом, который допингисты имеют перед «чистыми спортсменами». Точно так же в свое время громили соперниц пловчихи из Восточной Германии. Под воздействием тестостерона они даже начинали говорить мужскими голосами. Но когда соперницы высказывали недоумение по этому поводу, руководители сборной ГДР парировали: «Мы приехали на соревнования плавать, а не петь».

Также Мэлоун проводит параллели с использованием плавательных костюмов, которые некоторое время назад существенно продвинули все рекорды, но затем были запрещены как технологический допинг. «Поскольку Томас прошла пубертат как мальчик, у нее мужское тело, которое физически более приспособлено для быстрого плавания, чем женское», — приводит слова Вероники Swimming World Magazine. Кроме того, Лия два года тренировалась и успешно выступала с мужчинами совсем на других скоростях и с другим уровнем конкуренции, а значит, имеет перед своими нынешними соперницами и психологическое преимущество.

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Самое удивительное в этой истории то, что Вероника Мэлоун — сама трансгендер. В самые успешные годы тренерской карьеры ее звали Питер, пока десять лет назад звездный специалист не ушел на пенсию и не совместил свою отставку со сменой пола. Однако это не мешает Мелоун не сражаться бездумно за права трансгендеров, как это делает лжелюбовница Фелпса Тейлор Лиэнн Чендлер, а занимать более рациональную позицию. В частности, тренер говорит, что Томас крайне нежелательно выпускать на международные старты, поскольку это может вывести проблему бывших мужчин в женском спорте совсем на другой уровень.