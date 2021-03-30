Огненное интервью с депутатом Госдумы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов всегда отличался оригинальным взглядом на различные события. В том числе на спортивные. С ним можно спорить и не соглашаться, но мнение Милонова всегда вызывает отклик. Мы решили обстоятельно обсудить с ним многие актуальные темы.

— Недавно СAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх. Это беспредел? — вопрос Виталию Милонову.

— Кстати, я первый, кто предложил эту композицию в качестве альтернативы гимну. И я считаю, что данный запрет абсолютно незаконен. Это настоящее унижение, они просто издеваются над нами!

Зачем вы запретили гимн и «Катюшу»? А потом они еще что-нибудь запретят и заставят надеть всех парней юбки в знак солидарности с ЛГБТ. Чтобы все поняли, что мы якобы тоже за европейские ценности. И что, мы тоже пойдем? Да ну их лесом! Пошли они тогда к черту со своими Олимпийскими играми. Даром они нам не нужны.

— То есть бойкот Олимпиады будет правильным решением?

— Олимпиада — это кульминация карьеры. И отмена Игр для спортсменов будет трагедией. Хорошо, пускай наши олимпийцы едут. Но я не понимаю, почему Россия должна финансировать тех людей, которые стесняются флага. Раз стесняетесь флага — выступайте сами. Корпоративная команда или еще что-то. Да и Олимпиада в том виде, в котором она раньше была, закончилась. Олимпиады нет и не будет.

— Остались политические игры?

— Олимпийские игры в данный момент — это рычаг давления. Безусловно, это политика. Спорт остался спортом, но он настолько одет в политический балахон, что ради участия в Олимпиаде нас заставляют принимать серьезные политические решения, которые мы принять не можем. Это вмешательство в наши суверенные дела. И если брать политику санкций в отношении нашей страны, то Олимпиада — это один из каналов реализации санкционной политики против России. Игры такими темпами накроются большим медным тазом.

— Перенос Игр в Японии ни на что не повлиял?

— Двадцать лет назад это было бы караулом. Люди бы вешались. А сейчас... Ну перенесли, ну и пес с ними. А если мы еще что-то выиграем в Японии, то нас лишат всех наград. Скажут, что кто-то там криво пописал в какую-нибудь баночку.

— Может, нужно было бойкотировать такие Игры?

— Мое мнение частное. И это мнение русского человека, который не понимает, какого лешего нам нужно принимать решения и правила каких-то идиотов! Но, к сожалению, огромное влияние на данную ситуацию оказывает, например, Ирина Роднина. Те люди, которые имеют прозападное мышление и считают, что наши отношения с Западом — это более важно, чем какие-то наши вопросы. Мышление и система ценностей немножко другая.

Я не ругаю Роднину, это моя коллега по Госдуме. И она имеет право быть такой, какая она есть. Роднина когда-то выступала за СССР, потом уехала в США. Вот у нее и либеральная система ценностей. Она не видит, в чем проблема. А я вижу. И мне кажется, что вопрос должен решаться путем всероссийского опроса. Мы должны решить на национальном уровне, тратить нам деньги на эту чехарду или нет.

«Ассоциация с Родченковым? Говно! Собака! Подонок!»

— Недавно Ольга Бузова заявила, что хочет исполнить гимн на Олимпийских играх или чемпионате мира. Что думаете?

— Я был в шоке. Чтобы исполнять композицию, нужно уметь петь. Без обид. Но может, она перепутала? Может, она хотела быть чирлидершей? В ее возрасте это нормально. С другой стороны, если к нам будут так относиться, как сейчас, то нужно только Бузову и посылать. Чтобы им стало тошно и началось расстройство желудка. Однако у нас есть люди, которые умеют петь.

— Кто? Киркоров?

— Понятно, что можно стебаться. Но Киркоров может петь. Тот же Коля Басков умеет петь, Лазарев... Поймите, мы можем тут смеяться... Ну а кто там? Там все такие. А что делать? У нас есть, кто может хорошо спеть. А Бузова пусть обзаводится новыми ухажерами и стартапами.

— Какое слово у вас ассоциируется с фамилией Родченков?

— Матом просто нельзя ругаться. Говно! Собака! Подонок! Увидел бы его — рожу бы набил. Просто скотина. Но такие люди всегда были. Он же не один в своем роде. Предатели и подонки всегда существовали.

— Можно ли сравнить предательство Родченкова с Власовым?

— Власов, безусловно, является для нас символом предательства. И там очень сложная и тяжелая история. Оправдания ему нет никакого. Но Родченков это даже не Власов. Его никто не окружал. Власов — предатель, потому что он сделал выбор не в пользу совести и чести.

— Перейдем к следующей теме — поддержка движения BLM. Это перебор?

— Движение — дерьмо. Откровенное дерьмо! Совершенно левацкая тема. Тема, которая родилась из потных носков движения антифа. Вот они придумали, как бы еще развратиться. В США BLM получило такую поддержку, потому что это был рычаг давления на Трампа. Не все, кстати, темнокожие поддерживали BLM, среди них полно нормальных людей. Они не только торговцы наркотиками и убийцы. Есть нормальные люди, которые не понимали, на черта это нужно. А кто выходил на улицы? Кто это были? Коммунисты и марксисты.

Россия вообще не имеет ничего общего с этой повесткой. Мы никогда не обижали темнокожих! Мы можем приколоться. Анекдот рассказать какой-то. Но не по злобе, можем пошутить и про своих чукчей, грузин или армян. И мы никого не обижаем, мы вообще очень дружная нация.

— Вспоминается фраза из культового фильма «Брат-2»: «В Африке живут негры, меня так в школе учили».

— Так и есть. У меня была пятерка в школе за то, что я негров называл неграми! Раса называется негроидная. И это нормально. Мы для них белые, они нас снежками называют. Да бога ради. Я считаю, ни то, ни другое не является оскорблением.

Мы, когда приезжали за рубеж, называли темнокожих «негро». А они обижались. Вроде как это неприятно для них. А я говорю: «Ладно, брат, будешь нига».

— Яркий пример — перед матчем Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» не все игроки российского клуба встали на колено в знак поддержки BLM. В английской прессе не поняли поведение наших игроков.

— Я первый раз познакомился с фанатами «Манчестер Юнайтед» в 1981 году. И тогда нам ничего хорошего не желали. Это просто повод для них. Как «дай закурить». Сейчас «дай закурить» нет, но есть «ты против негров и BLM»? Да пошли вы лесом! Это их личные сексуальные проблемы, что они на коленках ползают и ботинки кому-то целуют. Это фетишизм и садомазохизм. Мы таким не страдаем, поэтому игроки «Краснодара» — красавчики. И Квят правильно сделал. Не стал коленки протирать по этим пустым поводам. Не надо прогибаться под этот изменчивый мир. Если они хотят стоять на коленках, то пусть хоть устоятся. Но мы-то тут при чем? У нас нет с этих проблем.

— А как же инцидент с Дзюбой? В России тема слитого видео затмила многие политические обсуждения.

— То, что это был репутационный скандал по Дзюбе, — правда. Но это его личное дело. И, кстати, это видео я не смотрел и смотреть никогда не буду. Я лучше глаза себе заклею, чем увижу это. Нормальный мужик со здоровой психикой тоже на это не будет смотреть. Это скандальная история. У нас в политике тоже такое бывает. Ну, не такое, конечно. Но всякие инциденты случаются. В принципе человек ничего плохого не сделал, но скандал вышел. И самый лучший рецепт — это побыть в тени какое-то время, чтобы все прошло. Уверен, Дзюба сейчас будет выкладываться на все сто. Парень попал в неловкую ситуацию, и для него сейчас очень важно победить эту ерунду своим трудом. Уверен, что он будет пахать и пахать. И лучше его в нашей сборной не будет.

— Получается, Черчесов правильно поступил, когда на время отстранил Артема от сборной?

— Да, он убрал Дзюбу ради него же. Если бы Артем в пик этого скандала был капитаном и играл, то парня бы совсем затравили.

— А вам не кажется, что на возвращение Дзюбы в сборную повлиял тот факт, что его поддержал президент страны?

— Данный случай коснулся Дзюбу в плоскости оценки его как капитана сборной, но не спортивных качеств. Скандал Дзюбы уж очень сильно растормошили. Мне искренне непонятно, почему эту тему так много обсуждали. В нормальном обществе этот скандал прошел бы на уровне пары-тройки таблоидов. И все. Это ниже моего достоинства — меня тошнит от того, что разбирают. Это какое-то извращение. И это недостойно.

«Нажраться сраного пиваса можно в парадной и общественном туалете, а на стадионе не надо»

— Вам не кажется странным, что на пресс-конференции Путина «Матч ТВ» задает вопрос о Дзюбе? Как будто нет проблем в спорте, есть только Дзюба.

— Искренне не понимаю, почему один из самых известных спортивных каналов нашей страны беспокоит эта проблема. Меня больше волнует другое — что большая часть спортивных денег инвестируется в легионеров, а не в развитие спорта. Получается, что государство должно финансировать спорт, оно старается это делать, хотя денег не всегда хватает. А частный бизнес предпочитает вложить не в здание российского футбола на нулевом этапе, на этапе котлована, а купить готовую квартиру с ремонтом.

Выходит, кто-то зарабатывает на подготовке спортсменов — в том числе и для нас. Может быть, стоит сделать паузу, перестать вкладывать безумные деньги в этих биониклов (экшн-фигурки для детей младшего возраста. — Прим. «СЭ»), а воспитывать наших парней? Я говорю как депутат, а не как спортивный специалист. В Питере куча парней, которые занимаются футболом, но должны ехать играть в другие города. У нас одна команда, и мы гордимся: «Вот какой Питер замечательный. Один город, одна команда». Ничего хорошего в этом нет. На шесть миллионов одна футбольная команда. Что это такое? У нас могло бы быть несколько команд.

Нам ставят в вину, что в России плохо с социальными лифтами — молодой парень не может развиваться, становиться руководителем. А в футболе может? Когда он понимает, что альтернатива ему — лучше подготовленный импортный ингредиент? Нужно принять принципиальное решение, что в спорте на сегодняшний день не столько важно занимать первые места. Мы все равно не будем сидеть пожизненно чемпионами мира. Может быть, для нас спорт прежде всего здоровье нации и судьба тех сотен тысяч пацанов, которые мячик пинают. Спорт высоких достижений — это зашибись, но главное в спорте — здоровье страны. А когда у нас в Госдуме какие-то не очень хорошие люди, авторы законопроекта, предлагали пиво на стадионы вернуть, я им говорил: «Вы что, с ума сошли?»

— Почему?

— Футбол и спорт — это здоровье. Нажраться сраного пиваса можно в парадной и общественном туалете, а на стадионе не надо. Это то же самое, что спонсором Олимпиады является «Макдоналдс». Просто идиотизм. Когда была Олимпиада в Сочи, я хотел даже билборд оплатить с надписью: «Люди победы не жрут ваши обеды». Это глупость.

Эта вредная еда, которая опасна для здоровья, у нас рекламируется на Олимпиаде и прочих состязаниях. Я понимаю, что они спонсоры, от них идут деньги, но для нас важнее именно здоровье нации. Я больше ценю тех, кто первого января в 12 часов дня устраивает новогоднюю пробежку и кричит: «Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля!» Будущее за этими людьми, а не за теми, кто, набухавшись, обрюзгший от пиваса, является специалистом в футболе. Это глупость и порнография.

— Вы сами пиво пьете?

— Нет, конечно. Я эту мочу в рот не возьму. Я не сумасшедший, который вообще против алкоголя. Просто сам не пью — это моя принципиальная позиция. Нормально отношусь к этому, своим гостям могу винишко купить, но я знаю, как делается пиво. Это не пиво, а моча, дерьмо, которое нельзя употреблять. Есть крафтовое пиво — это другое. Я вообще предлагаю запретить в России то помойное пиво, которое делается в канализации. Пиво должно быть настоящим, сваренным, хотя это и вредный напиток. От него живот большой растет, сердце слабее становится. Но это дело вкуса — хотят люди, пусть пьют, но не надо пить дерьмо. То же самое касается водки. Все, что продается в магазинах, — разбавленная химическая спиртяга. Я против, чтобы какие-то жирные барыги наживались на здоровье нации.

«Когда рядом гибнут товарищи и смерть ходит вокруг тебя, начинаешь по-другому относиться к вопросу насилия»

— В России сейчас большие обороты набирает ММА. Как относитесь к этому виду спорта? Многие считают, что хайповое поведение бойцов портит молодежь.

— В мое время такое говорили про карате. Я считал, что карате — это драчуны, поэтому занимался ушу. Какие-то спортивные залы, кооперативы и мастер ушу Данила Пупкин со стилем дракона или скорпиона. Смешно, конечно. Мне кажется, любая культура боя — культура, которая человека воспитывает. Гопники — не про ММА и не про бойцов. Гопники — это просто гопники. Другое дело, что они, насмотревшись ММА, пойдут людям морду бить.

Однако и среди бойцов хватает придурков. Лично я ММА не люблю. Не хожу на состязания и не смотрю их. Я и бокс не люблю, а люблю пострелять. Хочешь что-то сделать — возьми оружие, это благородно. Но я не диктую никому условия. Есть люди, которые влюблены в бокс. Это хорошо, это прекрасно. Те, которые смотрят ММА и тренируются, как раз-таки не пойдут употреблять наркотики и пить водку запоем.

— Можете назвать такого гопника из ММА?

— Я не очень хорошо знаю их по именам, но читаю новостные сводки, когда кого-то из бойцов задерживают. Но если один урод попадается, это не значит, что все уроды. Спорт не виноват в этом. Помню, когда я штурмовал в Питере какой-то гей-клуб с омоновцами, парни из ММА охраняли соседний клуб и говорили, что мы красавцы.

— Недавно было предложение присвоить Хабибу звание Героя России. Вас это шокировало?

— Конечно. А с каких это щей? Он разве бесплатно выступал? Вопросов нет — он молодец, победил. Но если я правильно понимаю, человеку за победу дают медаль, денег немерено, но при чем тут Герой России? Я сравниваю с другими случаями. Наш летчик попал в окружение, жизнь отдал — вот это герой. А Хабиб — хороший человек, отличный парень, получил награду, как положено спортсмену. Но он жизнь не отдавал за чью-то безопасность. Он просто хороший спортсмен.

— Вы сказали, что в молодости занимались ушу. На улице дрались?

— Нет.

— А были случаи, когда могли подраться?

— Я вырос в 90-е. Водил иностранные группы по Питеру. Случаи были разные. Когда я рос, можно было подраться с теми люди, которые окружали, но они просто могли застрелить. В Советском Союзе был тогда оголтелый бандитизм. Кладбища заполнялись со скоростью звука новыми могилами. Поэтому я считаю, что лучший бой на улице — это тот, который ты не провел. Поэтому мне и понравилась политика — лучше спокойно поговорить. Сложно, тяжело, но договориться. Любой конфликт должен решаться по правилам.

— У вас был ствол в 90-е?

— Вы меня провоцируете?

— Нет. Я в 90-е не жил, иностранные группы не водил.

— Срок давности прошел, но можно я не буду говорить? Мне кажется, что у многих в те годы были какие-то средства обороны. Когда ты идешь в 92-м вечером по питерскому району Купчино... Вопросы возникали. А когда у тебя есть условная «рогатка», чувствуешь себя увереннее. У меня есть разрешение на нарезное оружие, но сейчас я почти никогда не хожу с ним. И я очень рад, что мы живем в то время, когда нет такой повальной необходимости. Плохо, когда живешь в стране, где каждый ходит с оружием. Не хочу, чтобы мой сын и моя дочка боялись ходить по улицам. Хочу, чтобы их защищал закон, а не собственный пистолет. Но я искренне считаю, что право на оружие должно быть у людей. Легальное оружие никого не убивает — убивают люди своими нелегальными поступками.

— Сейчас пошла мода вызывать оппонента на бой, в том числе по правилам ММА. Звезды очень часто этим пользуются. Как вы к этому относитесь? Это нормально?

— Не готов это обсуждать. Вопрос личного выбора. Мы живем в очень сложное время, во времена дикой агрессии. Я видел разные ситуации, был в Сербии, в Косово, в Сирии, на Донбассе. Когда рядом гибнут товарищи и смерть ходит вокруг тебя, начинаешь по-другому относиться к вопросу насилия. Стал спокойнее. Страха нет, но спокойствие точно появилось.

— Желания вызвать оппонента на спортивный поединок у вас нет?

— Нет. Я человек горячий, могу, конечно, попереть. Искушения бывают, но стараюсь себя сдерживать — не поймут, если я кого-то пну. Лучше обсудить и не драться — мы же нормальные люди, живем в одной стране. Когда попадаешь в окоп, где идет обстрел, то понимаешь, что все обиды и претензии — фигня. Человеческие конфликты не играют той роли, что раньше, когда видишь смерть.

— Женщины в ММА. Вы считаете нормальным, когда девушки дерутся между собой?

— Девчонкам драться не надо, но есть те, кто это делает. Не вмешиваюсь в их выбор, но мне такое не нравится. ММА — это кривые носы. Вам захочется увидеть невесту с кривым носом и сломанными ушами? Девчонки должны быть девчонками. Пускай они будут спортивными, отважными, умными, но все-таки девчонками. Они нежные и прекрасные. Это же мы их должны защищать от плохих драчунов. К тому же девчонкам нельзя так сильно драться — они мамами будут.

— А женский футбол или хоккей — это норма?

— А вы еще скажите про женский пляжный волейбол!

— Это сексуально!

— Вам сейчас скажут какие-нибудь феминистки: «Не смейте называть это сексуальным!» Но все же это сексуально и красиво. Кому не понравится, когда девчонки в купальниках в волейбол играют? Девчонки в спорте — это хорошо. У меня дочка хотела пойти в тхэквондо, когда ей было шесть-семь лет. Я был не против, сказал ей — попробуй. Правда, ей потом это разонравилось, и она пошла плавать.

— Как бы вы отнеслись, если бы у нас в сборной был игрок с нетрадиционной сексуальной ориентацией?

— А вы думаете, что их нет в нашем футболе? Нормальные люди оставляют личную жизнь в рамках личной жизни. Недопустимо вмешиваться в нее, но также недопустимо, когда человек личные темы вытаскивает и начинает этим гордиться. Это показывает, что человек психически больной.

Если же у нас в команде будет кто-то говорить, что он нетрадиционной ориентации, и этим гордиться, то пошел он тогда на фиг. Нужно, чтобы он в футбол играл, а не штаны свои снимал. Это не значит, что человека расстреливать надо, но это нехорошо. А наши звезды эстрады? Мы же многое слышали и видели. Но они отличаются тем, что у кого-то это есть, но никто об этом не говорит.

«Все мое детство было связано с фигурным катанием. Я вырос среди очень известных фигуристов»

— Вы заступились за Романа Широкова. Почему вы тогда это сделали?

— Я заступился в том плане, что дал характеристику. Ко мне обратился юрист, который его защищал. В сам инцидент я не вмешивался — не давал оценку событию. Мы Широкова знаем. Когда он был в Питере, то мы им гордились. Мы же не должны от него отворачиваться, если он совершил проступок. Я дал положительную характеристику, потому что это было важно, чтобы суд вынес более мягкое решение. Сделал это искренне. Никакой заинтересованности у меня не было.

— Тем не менее вы как аргумент привели, что у него заслуги перед страной. Дает ли ему это право избивать человека?

— Нет, не дает. Опять же я не оценивал его поступок, в результате которого он попал в этот инцидент. Я давал характеристику как человек, избранный от Петербурга, человеку, игравшему в Петербурге.

А права избивать нет ни у кого. И когда Кокорин и Мамаев совершили свой поганый поступок, я говорил, что это негодяйство. Тем более они еще под дурью были.

— Вы следите за актуальными новостями фигурного катания? Может быть, за противостоянием Медведевой и Загитовой?

— Раньше я любил фигурное катание, но не смог им заниматься, потому у меня был перелом на переломе. Я вырос среди очень известных фигуристов.

Но в отличие от 99 процентов населения я не претендую на звание эксперта в футболе, политике, фигурном катании и во всем прочем. Это же больше из разряда скандалов и светской хроники, а не спорта. Мне нравилось то фигурное катание, где мы не обсуждали светскую хронику. Скандалы о том, кто кому фигу показал и кто от кого ушел, мне неинтересно слушать. Я лично знаю Москвину и других. Это для меня абсолютно авторитетные люди.

«ICQ — это для прыщавых! Аська, виртуал, встречаемся в реале — это все какой-то онанизм»

— Тренды последних лет и последних месяцев — это TikTok и Clubhouse. Вы в Clubhouse уже успели зарегистрироваться?

— Меня зарегистрировали в Clubhouse через какой-то айфон. Но проблема в том, что у меня самого нет айфона... Считаю извращением платить огромные деньги за технику позапрошлого сезона. Да и вообще считаю, что айфон — это для девочек, которые ни фига не понимают. Мне всегда нравился Android.

Мое мнение: вы о Clubhouse не вспомните уже через год, так как это не уникальная платформа. Могу сказать это как человек, который пользовался всеми соцсетями в мире. Я там сидел, когда был еще фидонет!

— В ICQ сидели?

— ICQ — это для прыщавых! Аська, виртуал, встречаемся в реале — это все какой-то онанизм. Почему-то эту аську возненавидел всеми фибрами своей души.

— А TikTok?

— Это международные «Одноклассники». Реально! У половины всех адских терабайтов гифок и видосиков, которые мне присылают каждые праздники, есть логотип TikTok. Все эти пожелания, которые были в «Одноклассниках»: «Желаем вам счастья», «С добрым утром!» и так далее. Весь этот адский контент теперь в TikTok. Изначально это была китайская фигня, где люди смотрели тупейшие скетчи, потому что у них был зашкаливающий уровень дебилизма. TikTok зашел на уровень детей с двойками в четверти в восьмом классе. Я показал своим детям, что такое TikTok и что это ерунда. Сказал им, чтобы взяли Instagram. Там хоть взрослые сидят.

— Присылают ли вам какие-нибудь прикольные мемы с вами? Что-нибудь понравилось?

— Не очень сильно их запоминаю, но что-то нравится. Я нормально реагирую на большинство мемов. Помните скандал с Поклонской? Был мем: «Когда я задал вопрос про «Матильду». И там я с Поклонской смотрим на этого человека.

Позитивно отношусь к любому творчеству. У нас в Питере есть группа «Гопота». Они сделали песню про то, что Милонов борется с геями. Наверное, думали, что я на них подам в прокуратуру, а я пришел на их концерт. Даже вышел на сцену и с ними тусовался под эту песню.

— Слушали песню Манижи для Евровидения? Насколько это хорошая музыка?

— Песня — дерьмо. Ничего не буду говорить плохого про Манижу, потому что мне опять скажут, что я правый парень, который кого-то недолюбливает. Но она не умеет петь.

Поет она плохо и ничем не отличается от Бузовой, но у нее еще идеи — дерьмо. Если бы взяли девушку с африканскими корнями и она пела «Russian woman», то я бы нормально отнесся, потому что это прикол. Поэтому дело не в ее цвете кожи и нации. Я считаю, что она недостойна представлять Россию. Большинство русских людей так, как она, не думает. Неправильный выбор.

Блицигра

— Мы называем слово, а вы говорите, с чем оно у вас ассоциируется.

— Российский футбол.

— Легионеры.

— Дзюба.

— Попадос.

— Феминизм.

— Дерьмо.

— Моргенштерн.

— Хуже феминизма.