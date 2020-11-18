«Акт Родченкова» угрожает мировому спортивному порядку

Соединенные Штаты — в шаге от принятия скандального закона, который будет грозить тюрьмой за допинг любому участнику Олимпиады

Сенат США одобрил Акт об уголовном преследовании за «допинговый сговор», в том числе на территории других стран. Закон, носящий имя беглого российского ученого Григория Родченкова, предполагает тюремное заключение или крупный штраф для любого спортсмена или тренера, которые с помощью запрещенных веществ помешают американцам занять высокие места на международных соревнованиях. Под удар попадут и Олимпиады, и чемпионаты мира — правоохранительные органы США смогут возбуждать уголовные дела против участников этих соревнований и требовать их выдачи через Интерпол, а также блокировать финансовые операции подозреваемых. Причем даже после снятия обвинений в Спортивном арбитражном суде.

Всемирное антидопинговое агентство считает, что «Акт Родченкова» ставит под угрозу единые антидопинговые правила, прописанные в Кодексе ВАДА. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил вчера, что новый закон — это «попытка распространить юрисдикцию США на другие страны». Любопытно, что под действие «Акта» не подпадают американские профессиональные лиги и студенческий спорт — а это десятки тысяч атлетов. То есть, вступая в сражение за «чистый» спорт во всем мире и угрожая обрушить весь мировой спортивный порядок, законодатели США не захотели начать с себя.

«Акт Родченкова» может ударить по россиянам, лишенным медалей Сочи-2014

Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ: «Я не понимаю, почему не МОК, не ВАДА, а именно американцы должны регулировать борьбу с допингом во всем мире»

Дмитрий Свищев, глава Федерации керлинга России, депутат Госдумы РФ: «После «Акта Родченкова» все задумаются, стоит ли приглашать американцев на соревнования»

Александр Жуков, почетный глава Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы РФ: «Этот закон в целом угрожает международному олимпийскому движению и всей системе международных соревнований»