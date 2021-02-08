Что будет, если пить пиво каждый день?

Вы даже не представляете, как опасно пиво в больших количествах

История пива восходит еще ко временам рыцарей и королей. Тогда в него добавляли мед и называли это «эль». Четыре основных ингредиента классического вареного пива — вода, хмель, ячменный солод и пивные дрожжи. Если говорить о покупном пиве долгого хранения — это уже не натуральный напиток, а набор химических элементов, который содержит небольшой процент алкоголя.

Пивная культура в наши дни распространилась по всему миру. Пиво берут с собой на шашлыки, пьют в барах за просмотром футбола, на молодежных вечеринках, дома перед телевизором. Оно прекрасно утоляет жажду, а опьянение наступает медленно. Поэтому чаще всего одной банкой или кружкой дело не ограничивается. А летом многие и вовсе заменяют им воду (чего делать, естественно, не следует).

Нельзя сказать, что пиво не несет вообще никакой пользы. Например, оно способствует борьбе с возбудителями холеры. Также врачи рекомендуют пиво в небольших количествах после дробления камней в почках (помогает быстрее выводить их из-за сильного мочегонного эффекта). Но в глобальном смысле регулярное употребление пива наносит серьезный ущерб здоровью.

Как пиво влияет на мужской и женский организмы?

Мужчины, часто пьющие пиво в большом объеме, начинают страдать от появления так называемого пивного животика. Во-первых, пенный напиток повышает аппетит, а закуски чаще всего имеют высокую калорийность (колбаски, орешки, рыбные снеки) и поедаются в большом объеме.

Во-вторых, в пиве содержатся дрожжи, которые негативно сказываются на обмене веществ и обладают разрыхляющим свойством — мышцы слабеют.

В-третьих, хмель. Вещество ксантогумол, которое находится в хмельных шишках, подавляет мужской гормон тестостерон, замещая его на женский эстроген. Именно поэтому у мужчин — любителей пива тело начинает меняться по женскому типу: растут молочные железы, уменьшается количество волос, жир откладывается на бедрах и ягодицах.

Интересно, что у женщин, выпивающих по кружечке в день, напротив, эстроген замещается тестостероном. Начинают расти волосы над верхней губой — так называемые пивные усики. А также повышается риск бесплодия.

Какие органы больше всего страдают от пива?

Большие объемы пива губительно влияют на многие процессы организма. Выделим главные зоны риска.

1. Печень. Ее основная функция — фильтр, в том числе переработка токсинов, которые содержатся в алкоголе. Если пить пиво каждый день, печень просто не справится с таким количеством яда и начнет накапливать его в себе.

2. Сердце. Миокард под влиянием алкоголя находится в постоянном напряжении, стенки становятся все менее эластичными, накапливается жир, образуется так называемое пивное сердце.

3. Желудок и вся пищеварительная система. Страдает выработка желудочного сока, пища постепенно начинает застаиваться и попадать в кишечник переваренной не полностью.

Безалкогольное пиво

Существует мнение, что безалкогольное пиво менее вредное. Это, конечно, не так. Единственное отличие — отсутствие этанола. Иными словами, от безалкогольного пива не будет опьянения и можно садиться за руль. Но по всем остальным параметрам оно в больших количествах так же вредно, как и спиртосодержащее.

И в конце обязательно отметим, что пиво, как и любой другой алкоголь, запрещено для детей, беременных и кормящих женщин.

Пейте воду!