У Димы Егорова, прекрасного парня и яркого журналиста, сожгли автомобиль.

Отвратительные кадры с камер — вот человек среди ночи проходит, присаживается. Через некоторое время — вспышка.

Думаю, Диму с утра завалили сочувствующими сообщениями. Вопросами — был а ли страховка. Нет, страховки не было. Никто ничего не возместит. Даже заявление в полиции принимать отказывались, как сообщил Дмитрий в Instagram. Хотя рядом полыхали ещ е три автомобиля.

Все это ужасно, просто отвратительно. Обидно за Димку — светлого человека. Присутствие которого — счастье для любой компании. С которым всегда легко и весело. Какие только города н е проехали вместе ! И Берлин, и Пхенчхан... Всегда думал — какой же славный парень. К нам бы его, в «СЭ».

Не представляю, как можно Диму Егорова невзлюбить настолько, чтоб подсылать человека с канистрой.

Понятно, что все это — за егоровские заметки. Сейчас Дмитрий наверняка перебирает в голове лица, фамилии, свои тексты — этот мог? Да нет, вменяемый человек. Этот тоже. Да и тот.

Но кто-то же сделал! Этот нормальный с виду человек живет в нашем городе. Ездит по этим улицам, ходит на матчи. Пожимает наши руки. Быть может, успел среди первых принести Егорову соболезнования.

Дима, держись, мой друг. Понятно, что из головы все это не выкинуть. Ни сегодня, ни потом. Эта история с тобой навсегда. Попробуй сказать — спасибо, Боже, что взял деньгами. Кому-то такое помогает.

Ужасно примерять все это на себя. Получается, напишешь что-то не так о футболе, кого-то невзначай подденешь — и к твоему автомобилю придет товарищ с зажигалкой? А может, со взрывчаткой?

Я в 90-х и сотрудничал, и поступил потом в штат «Московского комсомольца». Где взорвали прямо в редакции Дмитрия Холодова. Взрывчатки в дипломате хватило, чтоб разворотило половину редакционного коридора.

Всегда тепло относился к Василию Уткину, гениальному журналисту. В которого среди бела дня в центре Москвы воткнули то ли отвертку, то ли заточку.

Точно так же , как Егорову , сжигали « м ерседес» тренеру Антиховичу.

Вс е это было — но когда? В 90-е! Что происходит? Куда мы возвращаемся? Что за сигналы всем нам?

За четверть века в спортивной журналистике как только н е грозили. Чего только н е обещали. Дозванивались глухие голоса откуда-то из Закавказья: «Да ты што, пилять, пишыш?»

Не так давно мой Instagram начали бомбить гневными сообщениями люди со странными аватарками. Украшенными арабской вязью. Видимо, я что-то не так сформулировал в душном мирке MMA. Призывали к покаянию.

Никогда — слышите, ни-ког-да! — я не воспринимал это всерьез. Ничего эти сообщения не вызывали, кроме тоски: вот же людям делать нечего, о б бивают пальцы о клавиатуру. Ну и пусть.

Надоело — закрыл профиль. Пишите в пустоту.

Но сейчас смотрю на все это без прежней вялости. Сумасшедшие среди нас.

А Диме Егорову — крепиться. В его психологической устойчивости я не сомневаюсь. Но выходить с утра пораньше к обугленному железу, которое вчера ещ е было твоим белым « м ерседесом» , — это очень обидно. Боюсь представить насколько.