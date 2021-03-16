Роскомнадзор может заблокировать соцсеть через месяц.

Во вторник Роскомнадзор сообщил, что Twitter в России могут заблокировать уже через месяц, если соцсеть не выполнит требования российского законодательства. Для футбола знаменитый сервис микроблогинга значит очень многое. Мы вспомнили самые резонансные твиты и ярчайшие профили.

Сергей Галицкий

Мы привыкли к тому, что руководители клубов редко высказываются публично, но в начале 2010-х шаблон сломал президент «Краснодара». Галицкий зарегистрировался в Twitter в марте 2011-го — в том же месяце «быки» дебютировали в премьер-лиге — и почти сразу начал взрывать соцсеть, причем не только писал на тему футбола, но и шутил над крупнейшими городами России.

Сегодня 20 градусов и солнце и так будет весь октябрь,несчастные москвичи и питерцы , они правда думают ,что их города лучшие для жизни. — Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) October 13, 2012

По моему предложение платить за тренеров иностранцев деньги,идет от людей которые сами никогда не зарабатывали и ни копейки сами не вложили — Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) April 4, 2013

Горе аналитики -миллион мнений, а правильное одно,надо выпускать Газинского,мы что его зря готовили??? — Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) October 12, 2014

Со временем Галицкий стал молчаливым в ленте Twitter. Сейчас в его профиле почти все место занимают ретвиты. Однако прошлой осенью он оставил лаконичное, но красноречивое сообщение сразу после выхода «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

? — Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) September 30, 2020

Широков и «хрюшки»

Экс-полузащитник сборной России, как и Галицкий, зарегистрировался в Twitter в начале 2011 года, а уже в мае опубликовал один из самых известных постов российского футбола. В тот майский день «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:0, но Широков пропускал матч из-за травмы. Роман решил потроллить красно-белых, не зная, что спустя три года сам к ним перейдет.

Всех хрюшек с заслуженным поражением)))) — Roman Shirokov (@shirokovr15) May 29, 2011

В 2013-м Широков опубликовал 10-тысячный твит и попрощался с аудиторией. Действительно, писать он стал реже, хотя периодически в его аккаунте появляются различные сообщения.

10.000!!! Наверное хватит вас мучать!!! Всем пока!!! — Roman Shirokov (@shirokovr15) June 21, 2013

Джикия и шоколадки

В январе 2018 года, посреди тихого межсезонья, разгорелся скандал мирового масштаба. «Спартак» в своем Twitter опубликовал видео, на котором Георгий Джикия снимает темнокожих игроков команды (Педро Рошу, Фернандо и Луиза Адриано) и говорит на фоне: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

После этого за рубежом поднялась огромная волна. Западные СМИ обвиняли Джикию и «Спартак» в расизме. Тут нужно вспомнить, что перед чемпионатом мира британская пресса активно пыталась выставить Россию нетолерантной страной и не могла не воспользоваться безобидным видео «Спартака» в своих целях.

Красно-белые быстро удалили пост, сами клубные бразильцы публично пытались всех переубедить, но волна долго не утихала. Позже комитет по этике Российского футбольного союза вынес Джикии замечание и оштрафовал главу пресс-службы «Спартака» Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

Кафельников и Спиридонов

Теннисист Евгений Кафельников и волейболист Алексей Спиридонов — болельщики «Спартака». В Twitter они ведут себя очень вызывающе, вступают в перепалки с разными пользователями, в том числе друг с другом. Недавно Кафельников даже пригрозил подать в суд на Спиридонова за клевету — Алексей в интервью обвинил Евгения в том, что он делал ставки против себя.

А на всю Россию пользователь Twitter Спиридонов стал известен в 2017 году, когда оскорбил активистку Ольгу Борисову. Тогда многих подписчиков возмутило поведение волейболиста, и перепалка разрослась до огромных масштабов.

Прорыв «Енисея»

Нужно сделать что-то действительно крутое, чтобы клуб из низшей лиги стал звездой соцсетей. И «Енисею» это удалось. Смелый SMM-менеджер клуба (а впоследствии пресс-атташе) Станислав Меркис делал то, что боялись делать остальные.

Игрок «Енисея» Сергей Цыганов стал первым футболистом ФНЛ, который купил новый iPhone 6!



«ЕНИСЕЙ» = ЭЛИТА pic.twitter.com/xHJYEcLWpC — ФК «Енисей» (@fc_enisey) September 26, 2014

Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb — ФК «Енисей» (@fc_enisey) October 2, 2017

«Енисей» и вне Twitter был крут: дарил подарки звездным гостям из РПЛ, создавал необычную футбольную форму.

НОВЫЙ СЕЗОН. НОВАЯ ЛИГА. НОВЫЕ ПРАВИЛА.



Встречайте форму ФК «Енисей» на сезон 2018/2019: https://t.co/sEcgE4D3cb pic.twitter.com/2ukPIppK6I — ФК «Енисей» (@fc_enisey) June 21, 2018

Артем Дзюба — первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.



Сегодня он получил сибирский подарок от клуба — иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs — ФК «Енисей» (@fc_enisey) July 29, 2018

Сама «Рома» (а она одним из первых топ-клубов сломала строгие рамки соцсетей) признала крутость «Енисея». «Команда дня для нас — это «Енисей» из сибирского города Красноярск, — писали SMM-менеджеры римлян. — Сейчас его первый сезон в российской премьер-лиге и самый первый день в английском Twitter. Его тренирует бывший игрок «Ромы» Дмитрий Аленичев, и нам уже нравится стиль «Енисея».

#ASRoma's Twitter Team of the Day is @FCEniseyEN from the Siberian city of Krasnoyarsk. It's their 1st season in the Russian Premier League & their very 1st day on EN Twitter. Coached by one-time Roma player Dmitri Alenichev, we already like EniseyEN Admin's style. ??? pic.twitter.com/r6fpsF2vv4 — AS Roma English (@ASRomaEN) November 14, 2018

«Зенит» против Daily Mail

Вообще о том, что российские клубы умеют шутить, Европа узнала в апреле 2016-го, когда газета Daily Mail включила эмблему «Зенита» в список худших. Питер блестяще ответил и выложил список из десяти худших логотипов газет по его мнению.

Wolfsburg's club crest is dreadful... where does it rank in our top 10 worst badges? https://t.co/mQ4M8f5jmh pic.twitter.com/KPnS7tWbds — MailOnline Sport (@MailSport) April 12, 2016

С «Зенитом» в принципе лучше не шутить. Даже когда продолжалась эпопея со строительством стадиона на Крестовском острове, петербуржцы не обижались на шутки, а изящно отражали их.

с нашим — все отлично, достроили 91 год назад! pic.twitter.com/Lf5yPo2OgG — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 27, 2016

Ковер «Ростова»

«Ростов» — еще один герой российских соцсетей. В 2019 году желто-синие сделали гениальную пиар-кампанию из ковра, принесенного на «Ростов Арену» одним из болельщиков. Сперва объявили о поисках владельца, подразнили болельщиков, а затем постелили ковер на базе.

Но и на этом «Ростов» не остановился, а объявил в Twitter об изготовлении ковровой формы. Тут даже BBC не прошел мимо.

? or ??



FC Rostov are releasing a 'lucky' fourth shirt.



More: https://t.co/afxSFv4zbU pic.twitter.com/rZBRCYOIcg — BBC Sport (@BBCSport) August 22, 2018

Форму, кстати, действительно сделали — ограниченным тиражом.

???



Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон 2018/19!



???



Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба!



Предзаказ можно сделать в ЛС официальной группы вк: https://t.co/yHXpGfudkt pic.twitter.com/lCXaj2Ebv1 — Football Club Rostov (@rostovfc) August 21, 2018

Представление новичков

У ЦСКА долгое время был унылый Twitter, но в какой-то момент армейцев прорвало. В 2018 году красно-синие активно закупали новичков и фонтанировали идеями по их представлению. Эта шутка — на грани фола. Зато она очень хорошо запомнилась.

Наш сериал #трансферыЦСКА2018 подходит к концу, остался финальный эпизод!



Отгадаете слово целиком? ? pic.twitter.com/JnArX0R4Qh — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2018

Вообще представление новичков в Twitter — отдельный вид искусства. Вот как «Спартак» встречал Промеса в феврале.

Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака» ???



Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением ? pic.twitter.com/OJlvHoMhJB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021

ВГИК

Twitter — это не только новости, но и мемы. Часто — мемы, соединенные с новостями. Сейчас в этой соцсети очень много юмора, особенно на актуальные темы. А один из флагманов мемов — профиль «ВГИК», который был создан еще во «ВКонтакте», но обрел популярность и в Twitter.

Мальчик, водочки нам принеси, мы форму домой везем pic.twitter.com/1He6JELsAo — ВГИК (@vgikofficial) March 8, 2021

«Тосно» и безысходность

Как известно, в 2018 году был расформирован футбольный клуб «Тосно». Но даже после его смерти Twitter продолжает жить — там каждый день появляется одна и та же фраза.