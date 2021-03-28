Показательные выступления в фигурном катании надо менять. Россия может на этом выиграть

Фигурное катание тратит день на театр — кому это нужно?

В Стокгольме официально завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Традиционно в последний день происходит некое подобие церемонии закрытия — спектакля: спортсмены вроде как выступают, показывают программы, но никакой спортивной ценности эти выступления практически не имеют.

Пожалуй, ни в одном другом виде спорта нет схожего формата. Показательные выступления повторяют соревнования, для них нужно подготовить программу, но они не несут никаких последствий для рейтинга. Это блюдо для гурманов и эстетов. Сегодня самым интересным событием стал разве что параллельный четверной лутц Натана Чена и Александры Трусовой и трогательное поздравление американцем именинницы Анны Щербаковой. Присоединяемся!

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После нынешнего чемпионата мира, на котором Россия взяла 75% золота и 50% всех медалей, предлагаю вам задуматься смело и по-новаторски: а не заменить ли показательные выступления или не разбавить их хотя бы чем-то более спортивным? Почему именно сейчас — дополнительные комплекты наград нам очень пригодятся на Олимпиадах.

России выгодна замена гала-шоу на спорт

Посмотрите, как другие федерации искусно работают над расширением программ «своих» видов спорта. Фристайл и сноуборд регулярно обновляются и расширяются благодаря усилиям в том числе североамериканцев. Германия заполучила санную эстафету. Борьба за попадание в программу Олимпийских игр — большая лоббистская игра между странами и федерациями.

Если России и надо сейчас что-то лоббировать на Олимпиадах, то это фигурное катание. К нашей радости, перед Сочи этот вид спорта решили расширить с многолетних четырех видов до пяти — появился командный турнир. Но общее число медалей все равно в разы меньше, чем у конькобежцев, фристайлистов, лыжников и биатлонистов. В Пекине фигуристов догонят прыгуны с трамплина, получившие смешанный турнир мужчин и женщин. Усилился еще одним видом, женским монобобом, бобслей.

Если в биатлоне бывает масс-старт и спринт, почему в фигурном катании не может быть отдельного комплекта наград за прыжки? В России в начале февраля прошел впервые за долгое время прыжковый турнир, и все остались довольны идеей.

Показательные можно сохранить

Окей, понятна аргументация, что фигурное катание — отчасти искусство. И никто не спорит, что такой театр на льду имеет свою аудиторию. Хотя сегодня показывать показательные выступления было просто некому — зрителей на трибуны не допустили.

Но точно нельзя сказать, что показательные выступления не смотрят. И на «Гран-при», и на чемпионате России они собирают трибуны. Это удобный вид программы, позволяющий пригласить невыступающих спортсменов — Алину Загитову в Москве, Евгению Медведеву в Челябинске. Это гораздо большая свобода в самовыражении — разрешены реквизит и запрещенные на соревнованиях элементы.

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Если посмотреть статистику, в среднем произвольные программы набирают в разы больше просмотров, чем показательные, но вот с короткими они могут конкурировать. У Щербаковой соотношение на чемпионате России такое: произвольная — 2,6 миллиона, короткая — 552 тысячи, показательная — 164. У Трусовой — 806, 388 и 100. Зато у Туктамышевой благодаря выдающемуся номеру — 110, 87 и 527. У Коляды — 135, 17 и 39.

В общем, запрещать показательные номера и выбрасывать их в мусор не стоит. Но почему бы не предложить тем, кто это хочет, посоревноваться в прыжках, а не просто попрыгать параллельный четверной лутц? Возможность стать двукратным олимпийским чемпионом того стоит, и на нее будет спрос.

Многие любители скольжения и катания могут сказать, что это приведет к перекосу баланса в фигурном катании в сторону прыжков — на них начнут делать упор все. Но, во-первых, вправить это математическим повышением роли компонентов труда не составляет. Во-вторых, никто не мешает тем же североамериканцам бороться за возвращение в программу Олимпиад каких-нибудь обязательных фигур. Коммерчески это точно выгоднее — нужно просто дать североамериканским продюсерам придумать интересный формат. А показательные программы, в конце концов, можно демонстрировать на многочисленных шоу. Стефан Ламбьель является, к примеру, большим поклонником возрождения этого вида. А Трусова предпочтет прыгать.

В условиях жесткой конкуренции за досуг людей консервативному фигурному катанию надо искать новые форматы. Так пусть же цветут тысячи цветов.