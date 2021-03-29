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Левый хук Франсиса Нганну сдетонировал в голову Стипе Миочича, после чего камерунец стал четвертым чистым базовым боксером-чемпионом в истории UFC. Конечно, в случае с Нганну база — прежде всего экстраординарная физическая одаренность, но тем не менее именно через бокс его сила нашла свое наиболее яркое и эффективное выражение.

Хотя боя с Миочичем продлился всего 5 минут и 52 секунды, победа Нганну — это не использование отдельно взятого удачного момента, а последовательное переигрывание соперника с логичным концом. Франсис защитился от борьбы (причем не просто отбросил ноги от прохода, а зашел сопернику за спину и насыпал серию ударов), сам перевел Миочича, бил разнообразные кики по всем этажам, контролировал темп боя, дважды уронил противника (и прямым ударом, и фланговым), чего с хорватом никто и никогда не делал раньше.

Трудно передать глубину индивидуальности Нганну и его огромную силу, не поработав основательно со статистикой. Хотя камерунец успел проиграть в UFC два раза, не защищал еще пояс и только день как чемпион — его рекорды и цифры выглядят легендарно. Для понимания масштаба свершений мы решили разбить статистические достижения Франсиса на две категории — текущие и исторические.

Итак, текущие рекорды Нганну.

1) Идет на самой длинной серии досрочных побед подряд в UFC — 5 финишей (нокаутами) кряду. Второе место делят сразу 5 человек: Хамзат Чимаев, Висенте Люке, Том Аспиналл, Мигель Баэса, Крис Даукаус — у них по 3 финиша подряд. Для интереса: два последних бойца UFC, кто выигрывал 5 боев подряд нокаутами, — Стипе Миочич и Майрбек Тайсумов.

2) Нганну — четвертый чистый базовый боксер-чемпион в истории UFC после Конора Макгрегора, Холли Холм и Петра Яна. Но только, если Ян и Конор начали заниматься боксом в 12 лет, а Холли — в 16, Нганну открыл для себя этот спорт в 22 года!

3) Нокаутировал 5 чемпионов элитных организаций: Миочича (UFC), Джуниора дос Сантоса (UFC), Кейна Веласкеса (UFC), Андрея Орловского (UFC), Алистара Оверима (Strikeforce). Выше Нганну по этому показателю только Чак Лидделл (9 раз нокаутировал чемпионов элитных промоушенов), Шогун Руа, Вандерлей Силва, Витор Белфорт, Гегард Мусаси — у них по 7 таких нокаутов над чемпионами, — и Рампэйдж Джексон (6).

4) У Нганну есть однопанчевые нокауты обеими руками. Камерунец положил одной левой Оверима, Луиса Энрике, Миочича и одной правой — Веласкеса. Во всех этих случаях добивание не понадобилось либо не имело смысла. Любопытная ситуация с коротким правым апперкотом против Веласкеса — Кейн рассказывал ESPN, что сначала потерял сознание от этого удара на ногах, а проснулся уже на земле, когда его пронзила боль в колене из-за неудачного падения. В действующих топ-5 каждого дивизиона UFC, помимо Нганну, есть только один боец с двумя однопанчевыми нокаутами каждой рукой — Ян Блахович.

5) В последних 6 боях UFC Нганну пропустил в голову 8 значимых ударов. Это аномально мало. Смехотворно мало. Для сравнения, сколько пропустили в голову другие действующие чемпионы промоушена за последние 6 боев: Валентина Шевченко - 37, Ян Блахович - 78, Аманда Нуньес - 96, Алджамейн Стерлинг - 125, Израэль Адесанья - 193, Дейвисон Фигуредо - 198, Камару Усман - 209, Александр Волкановски - 234.

Как видим, на этом фоне 8 значимых в голову Нганну за 6 боев выглядят какой-то абсурдной цифрой. О чем мы говорили и в превью к бою: быстрые нокауты камерунца — это еще и минимум ущерба для него самого.

6) Нганну выбил 5 последних побед нокаутами в UFC в 2,5 раза быстрее, чем 5 первых. На первые 5 нокаутов (Энрике, Кертис Блейдс, Боян Михайлович, Орловский, Оверим) ему потребовалась 21 минута и 41 секунда, на вторые 5 (Блейдс-2, Дос Сантос, Веласкес, Жаирзиньо Розенструйк, Миочич) — 8 минут и 34 секунды. Ни один другой нокаутер в истории UFC не набирал вторые 5 нокаутов быстрее в два раза, чем первые 5. Понять это просто: оппозиция растет, и вырубать чемпионов и элитных претендентов, разумеется, сложнее, чем середняков в начале пути. Но для Нганну это все не имеет значения.

7) Нганну получил 6 послематчевых бонусов за «Выступление вечера» в UFC. Тут он делит первое место в истории дивизиона с Миочичем и Стефаном Штруве (у них по 6. Кстати, недалеко и наш Алексей Олейник — он получал бонусы за «Выступление вечера» 5 раз). Это при том, что UFC по каким-то вопиющим причинам не дали Нганну бонусы за три его роскошных апперкот-нокаута, один из которых — против Оверима — самый зрелищный апперкот-финиш в истории ММА вообще.

8) Среднее время боя Нганну в UFC — 5 минут и 37 секунд. Ни у одного другого человека в тяжелом весе UFC нет такого короткого среднего времени нахождения в клетке.

9) Нганну — второй самый длиннорукий чемпион в истории UFC. Его размах рук — 211 см. Больше только у Джона Джонса — 215 см. Если они подерутся, то это будет поединок двух самых длинноруких чемпионов в истории промоушена.

Теперь исторические рекорды:

1) У Нганну больше всего апперкот-нокаутов в истории UFC — три. Он нокаутировал этим ударом Энрике, Оверима и Веласкеcа.

2) Нганну не проигрывает досрочно дольше всех в истории тяжелого веса UFC — 13 боев с момента дебюта.

И это в дивизионе, где исторически наивысший процент досрочных побед по сравнению с другими категориями!

Кто в истории тяжелого веса промоушена провел больше всего боев подряд с момента дебюта в UFC без досрочного поражения:

Боев подряд с момента дебюта в UFC Франсис Нганну 13 Рой Нельсон 12 Джуниор Дос Сантос 11 Чейк Конго 10 Педро Риззо 8 Марк Коулмэн 7 Кейн Веласкез 7 Морис Смит 7 Рэнди Кутюр 7

Если брать общую карьеру в ММА, то Нганну не проигрывает досрочно 19 боев подряд! Для сравнения — в текущем ростере тяжей UFC находится 46 бойцов. Ближайший к Нганну по столь длинной серии без досрочных поражений со старта карьеры в ММА — Аугусто Сакаи. Он не проигрывал финишем со старта карьеры 17 боев подряд (из них 10 в Bellator и UFC), пока не был удосрочен Алистаром Оверимом. Если же мы вспомним всех чемпионов в истории тяжелого веса UFC, то дольше всего в своей ММА-карьере оставался непобежденным досрочно Тим Сильвия. Его не могли финишировать 16 боев подряд с момента дебюта в смешанных единоборствах.

3) Нганну дольше всего в истории тяжелого веса UFC не падает в нокдаун — 13 боев подряд. Ближайший преследователь Педро Риццо — его не могли уронить 12 поединков подряд.

4) Нганну набрал 10 побед нокаутами быстрее всех в истории UFC — и с точки зрения количества боев, и с точки зрения затраченных ударов.

Сколько боев потребовалось для достижения 10 побед нокаутами в UFC Франсис Нганну 13 Кейн Веласкез 14 Андерсон Сильва 15 Деррик Льюис 15 Чак Лидделл 16 Энтони Джонсон 17 Тьяго Сантос 17

По количеству затраченных ударов:

Франсис Нганну набрал 10 нокаутов за 186 нанесенных значимых ударов, Витор Белфорт - 190, Энтони Джонсон - 355, Деррик Льюис - 415, Чак Лидделл - 434, Кейн Веласкес - 483, Джуниор дос Сантос -1064.

5) Нганну — четвертый тяж в истории UFC, кто смог выиграть 5 боев подряд нокаутами. И на эти 5 нокаутов подряд ему потребовалось времени, разумеется, гораздо меньше, чем другим (речь о времени, затраченном конкретно в поединках, где эти нокауты состоялись).

Франсис Нганну - 8:34 потребовалось на 5 побед нокаутами подряд в UFC, Джуниор Дос Сантос - 20:16, Стипе Миочич - 33:17, Рикко Родригес - 68:31.

6) Нганну — единственный человек в истории UFC, у которого было две отдельных серии (после того как первая была прервана поражением) по 5 досрочных побед подряд.

Камерунец стартовал с 6 досрочных побед подряд в UFC (5 нокаутов и один сабмишен), затем проиграл два раза подряд, но сейчас построил новую серию в 5 побед подряд из финишей (все 5 — нокауты). Никто и никогда не строил две отдельных серии по 5 финишей подряд. Выиграть в UFC пять раз подряд в принципе очень сложно. Выиграть в UFC два раза по 5 раз подряд — немыслимо сложно, а выиграть два раза по 5 подряд досрочно — это уже легендарно.

Ближе всех в истории UFC к этому достижению были два человека: Мэтт Хьюз — он выиграл 4 боя подряд досрочно, затем проиграл Би Джей Пенну и выдал новую серию в 5 финишей подряд. И Висенте Люке — он выиграл 4 боя в UFC досрочно, проиграл Леону Эдвардсу и построил новую серию в 5 финишей подряд. Затем бразилец проиграл Томпсону и сейчас снова идет на серии в 3 финиша подряд!

Из всех этих цифр вытекает очень простой вывод. Франсис Нганну — совершенно новый и особенный феномен в ММА, его рекорды глубоко индивидуальны и по фантастичности напоминают свершения супергероев из комиксов.

И есть такой забавный парадокс: победить Нганну будет гораздо легче, чем повторить его рекорды.