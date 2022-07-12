Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 10:12

В России зафиксирован первый случай оспы обезьян

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В России выявили первый случай оспы обезъян, сообщает Роспотребнадзор.

Заболевание было выявлено у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Заболевший изолирован в медицинской организации инфекционного профиля, болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. Все контактные лица были установлены и находятся под наблюдением. В случае, если у них тоже подтвердится диагноз, им также будет оказана необходимая медицинская помощь. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована.

Ранее сообщалось, что основными симптомами оспы обезьян являются лихорадка, головная боль, дискомфорт и боль в мышцах, истощение и увеличение лимфатических узлов. Также у заболевших часто появляется кожная сыпь. По оценкам специалистов, болезнь протекает от 2 до 4 недель.

Оспа обезьян угрожает миру. Вся правда об оспе обезьян

Источник: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=22145
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Тайна рождения ребенка Марии Шараповой. Звезда тенниса засекретила даже пол малыша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Индийские мошенники создали фейковую лигу крикета для обмана российских игроков на ставках
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости