В России зафиксирован первый случай оспы обезьян

В России выявили первый случай оспы обезъян, сообщает Роспотребнадзор.

Заболевание было выявлено у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Заболевший изолирован в медицинской организации инфекционного профиля, болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. Все контактные лица были установлены и находятся под наблюдением. В случае, если у них тоже подтвердится диагноз, им также будет оказана необходимая медицинская помощь. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована.

Ранее сообщалось, что основными симптомами оспы обезьян являются лихорадка, головная боль, дискомфорт и боль в мышцах, истощение и увеличение лимфатических узлов. Также у заболевших часто появляется кожная сыпь. По оценкам специалистов, болезнь протекает от 2 до 4 недель.