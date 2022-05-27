Вся правда об оспе обезьян

Оспа обезьян: симптомы, профилактика, лечение и последствия.

В мае министерства здравоохранения ряда стран заявили, что установлены вспышки заболевания среди людей оспой обезьян. Ранее распространение уже было, но лишь в некоторых регионах Африки и в 2003 году в США. В этом году оспа обезьян имеет неприятную особенность — передается от человека к человеку. Расскажем подробности о новой эпидемии.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, которое вызывает вирус оспы обезьян, структурно связанный с вирусом оспы, и вызывает схожую, однако умеренную болезнь. Относится к группе ортопоксвирусов. Впервые данное заболевание было обнаружено в 1958 году среди лабораторных обезьян (отсюда и название болезни — Monkeypox virus). Первый подтвержденный случай заражения человека считается в 1970-м в Конго, после чего диагностировали и у других людей из Центральной и Западной Африки. Шесть лет Нигерия уже борется с инфекцией, которую им никак не удается победить.

Первые симптомы:

фебрильная лихорадка

озноб

головная боль

слабость

увеличение лимфоузлов

мышечная боль

боль в спине

Инкубационный период составляет от 7 до 19 дней. Далее уже симптоматика как у натуральной оспы. Главным отличием оспы обезьян от натуральной является лимфаденит. Уже на 4-й день появляется сыпь на лице, руках и туловище. Сначала пятно диаметром около 10 мм, после на этом месте появляется папула, которая становится везикулой, затем корочка, оставляющая рубец. Всему это сопутствуют тахикардия, учащенное дыхание, пониженное артериальное давление. Длительность заболевания составляет около двух-трех недель.

Клинически оно подобно натуральной оспе, только поражения на коже обильнее и существенно выражено увеличение лимфатических узлов. Может возникнуть вторичная бактериальная инфекция кожи и легких.

Оспа обезьян.

В практике встречались вспышки и за территорией Африки. Так, в 2003-м Америка констатировала 70 случаев заболеваний оспой обезьян, тогда медики объясняли это контактом с зараженными грызунами, которых ввозили в страну в качестве домашних животных из Африки, тогда вирус передался луговым собакам, а от них людям на Среднем Западе. Еще вспышки были в 2018 году в Израиле, в Сингапуре в 2019-м, в США в 2021 году и в Великобритании с 2018 по 2022 год.

Отметим, что на данный момент в РФ не было выявлено ни одного случая заболевания оспой обезьян. Также Роспотребнадзор принял решение усилить меры санитарно-карантинного контроля на границе и ограничил авиасообщение со странами, где были зафиксированы случаи заболевания.

Важно отметить, что оспа обезьян не имеет высокого уровня распространения, но не исключает передачу воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. А также есть шансы заразиться при контакте через поврежденные участки кожи инфицированного человека с предметами, на которых осталась биологическая жидкость (включая слюну и назальную секрецию).

Причины заболевания

Специалисты считают, что рост заболеваемости вызван прекращением вакцинации против оспы с 1980 года. Граждане с противооспенной вакциной входят в группу с низким риском развития болезни. А в Африке заболеваемость увеличивается из-за людей, которые вторгаются в места обитания животных-носителей.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщает, что четверо из семи заболевших англичан являются гомосексуалистами, бисексуалами или представителями других секс-меньшинств. Такая же ситуация наблюдается в Испании.

Лечение

Сам диагноз оспы обезьян устанавливается благодаря бакпосеву, методу полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммуногистохимии или электронной микроскопии. Эффективным методом является ПЦР, при котором берут образцы жидкости из пузырьков, корочки. Как правило, для этой процедуры не используют кровь.

Лечение оспы обезьян базируется на лечении оспы человека. На данный момент нет доказанного безопасного лечения от оспы обезьян, поэтому в основном оно имеет поддерживающий характер. Как правило, выписывают противовирусный препарат тэковиримат и противовирусные препараты цидофовир или бринцидофовир (CMX001).

Эти лекарственные средства обладают активностью против обезьяньей оспы in vitro и в экспериментальных моделях. Но до конца ни одно средство не было изучено.

В России нет лекарств от оспы обезьян, в отличие от Европы.

Карта подтвержденных случаев.

Профилактика

В Минздраве сообщают, что вакцинация от натуральной оспы способна снизить риски тяжелого течения оспы обезьян. По причине массовой вакцинации от оспы в России и в СССР у жителей образовалась иммунная прослойка, которая способна купировать распространение заболевания. Поэтому люди до 1980 года рождения, получившие в свое время прививку от оспы, более защищены, чем другие.

Данные по Африканскому континенту свидетельствуют, что противооспенная вакцина эффективна в предотвращении оспы обезьян примерно на 85%, так как эти два вируса связаны.

Противопоказания у вакцины есть только у детей до двух лет, беременных и кормящих женщин, людей с острыми заболеваниями или обострением хронических и аллергией на компоненты вакцины, людей, страдающих бронхиальной астмой, лейкозом, гепатитом, циррозом, миокардитом, эпилепсией, ВИЧ-инфекциями, дерматозами и диабетом.

В качестве профилактических мер советуют отказаться от посещения эпидемичных стран (Конго, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан) либо избегать контакта с животными — носителями вируса (грызуны и приматы) на территории этих государств.

Роспотребнадзор советует: «Во время пребывания в этих странах также рекомендуется употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения, избегать посещения рынков, где возможен контакт с животными — носителями вируса. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо пользоваться маской и соблюдать гигиену рук».

Оспа обезьян.

Последствия

Так как протекание болезни не является тяжелым, главное — исключить вторичные инфекции, бронхопневмонию, сепсис, энцефалит и инфекцию роговицы, в противном случае возможны осложнения вплоть до потери зрения.

Неприятным последствием у пациентов считаются рубцы на коже. Для избавления от них понадобятся пилинги и лазерные шлифовки.

Как сообщает ВОЗ, уровень летальности западноафриканского штамма составляет 3,6%, для штамма Конго — 10,6%.