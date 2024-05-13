Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 16:00

Сколько дополнительных выходных дней в 2024 году после майских праздников

Россияне будут отдыхать на День России 12 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Panuwat Dangsungnoen/iStock, Global Look Press

Ближайший дополнительный выходной у россиян будет в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Рабочий день, выпавший на 11 июня станет сокращенным на 1 час.

Также нерабочим будет 4 ноября. В эту дату отмечается День народного единства. В 2024-м году он выпал на понедельник, поэтому у россиян будет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. А 3 и 4 ноября объявлены официальными выходными.

Еще одна шестидневная рабочая неделя ожидается в декабре перед новогодними праздниками с 23 по 28 декабря. Таким образом, на длинные праздничные каникулы граждане России уйдут с 29 декабря.

Полный список праздников и выходных на 2024 год, утвержденный Правительством России, доступен в нашем материале.

0
Читайте также
ИИХФ запретила Федотову играть на Олимпиаде
Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Откровения Павла Мамаева: После тюрьмы звали в «клуб МВД», стал очень верующим, счастлив в браке, рассказал о крутости Карпина и отношении к Галицкому
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «Если Хабиб задолжал государству 306 миллионов рублей, он вытащит эти деньги и отдаст»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости