Оперштаб Москвы рекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых общественных помещениях

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в Москве рекомендовал жителям города снова носить маски в закрытых общественных помещениях.

«За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей. При этом базовая планка заболеваемости в Москве была самая низкая за всю историю пандемии. Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Регулярное секвенирование генома вируса в Москве показывает, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в городе», — сказано в сообщении оперштаба в Telegram.

В сообщении также говорится, что в городских поликлиниках усилена работа дежурных отделений ОРВИ. На сегодняшний день они загружены на 40 процентов. Помимо этого, в городе свободно две трети коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом.