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Названы пять главных признаков оспы обезьян

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Рост заболевания оспой обезьян.
Фото Global Look Press

Издание Eat This, Not That! со ссылкой на данные CDC перечислило пять главных признаков оспы обезьян.

Так, к первым симптомам относят лихорадку, головную боль, боль и дискомфорт в мышцах, увеличение лимфатических узлов, а также истощение.

Часто у заболевших появляется кожная сыпь, которая со временем проходит. У некоторых отмечается и боль в спине.

Специалисты сообщают, что оспой обезьян болеют в среднем от 2 до 4 недель. Летальные случаи также уже были зафиксированы. В связи с этим врачи рекомендуют при первых симптомах обращаться в клинику, а не заниматься самолечением.

Оспа обезьян угрожает миру. Вся правда об оспе обезьян

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