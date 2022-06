Названы пять главных признаков оспы обезьян

Издание Eat This, Not That! со ссылкой на данные CDC перечислило пять главных признаков оспы обезьян.

Так, к первым симптомам относят лихорадку, головную боль, боль и дискомфорт в мышцах, увеличение лимфатических узлов, а также истощение.

Часто у заболевших появляется кожная сыпь, которая со временем проходит. У некоторых отмечается и боль в спине.

Специалисты сообщают, что оспой обезьян болеют в среднем от 2 до 4 недель. Летальные случаи также уже были зафиксированы. В связи с этим врачи рекомендуют при первых симптомах обращаться в клинику, а не заниматься самолечением.