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Сегодня, 19:45

Индийские мошенники создали фейковую лигу крикета для обмана российских игроков на ставках

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Крикет.
Фото Global Look Press

Индийские мошенники создали фейковую лигу крикета, чтобы обманывать российских игроков на ставках. Их задержали после двух недель работы, сообщает Telegram-канал Mash.

Преступники наняли актеров (они изображали профессиональных игроков), купили им обмундирование, установили камеры на поле и транслировали ход игр поддельной Индийской премьер-лиги крикета с интершумом, чтобы создавалось впечатление присутствия фанатов на трибунах. Текстовые трансляции публиковали в Telegram-канале.

Когда ставки на победу одной из команд доходили до нужного уровня, мошенники связывались с актерами по рации и говорили, какой результат нужно сделать. За 14 дней существования схемы мошенники незаконным способом заработали 4 тысячи долларов.

Источник: https://t.me/breakingmash/36493
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