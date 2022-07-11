Индийские мошенники создали фейковую лигу крикета для обмана российских игроков на ставках

Индийские мошенники создали фейковую лигу крикета, чтобы обманывать российских игроков на ставках. Их задержали после двух недель работы, сообщает Telegram-канал Mash.

Преступники наняли актеров (они изображали профессиональных игроков), купили им обмундирование, установили камеры на поле и транслировали ход игр поддельной Индийской премьер-лиги крикета с интершумом, чтобы создавалось впечатление присутствия фанатов на трибунах. Текстовые трансляции публиковали в Telegram-канале.

Когда ставки на победу одной из команд доходили до нужного уровня, мошенники связывались с актерами по рации и говорили, какой результат нужно сделать. За 14 дней существования схемы мошенники незаконным способом заработали 4 тысячи долларов.