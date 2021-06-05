В России за сутки выявили 9 145 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 145 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 565 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 897), Санкт-Петербурге (857), Московской области (775), Нижегородской области (163) и Ростовской области (159).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 117 274 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 436 летальных исходов, выздоровели 4 729 077 человек.