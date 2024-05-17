Забег.РФ: где пройдет в Москве и какие улицы перекроют 19 мая
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в воскресенье, 19 мая. В связи с забегом будет временное перекрытие движения в центре Москвы 17, 18 и 19 мая.
Ограничения и перекрытия планируются:
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на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста (с 17 мая 00:00 до 20 мая 06:00)
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на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка (с 18 мая 20:00 до 20 мая 06:00)
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на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка (19 мая с 05:00 до 16:00)
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на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная и Мытная (19 мая с 07:00 до 10:45)
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на Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до Новинского бульвара, на дублере внешней стороны Новинского бульвара от улицы Новый Арбат до Смоленской площади, на съездах с улицы Остоженка в сторону Зубовского бульвара, в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной (19 мая с 07:00 до 12:45 )
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на Кадашевской, Пречистенкой, Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Кремлевской, Москворецкой набережных (19 мая с 07:00 до 13:45)
Также на участках временных ограничений будет запрещена парковка автомобилей.
Подробная информация об ограничениях доступна на сайте ЦОДД.