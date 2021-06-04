Главное о коронавирусе в России и мире на 4 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 947 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 377 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 530 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 817), Санкт-Петербурге (834), Московской области (766), Ростовской области (161) и Нижегородской области (159).

— В столичных вузах началась вакцинация от COVID-19. Спрос на вакцинацию есть в том числе среди студентов, которые хотели бы, но еще не сделали прививку в силу занятости.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 4 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 172 925 094.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 174 752 человека. Далее идут Индия (28 574 350) и Бразилия (16 803 472).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 611 611. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (469 784) и Индия (340 719).

— ВОЗ проверит информацию о возникновении COVID-19 в Италии. Ранее появились предположения, что распространение коронавируса началось не в Китае, а на Апеннинах.

— Около 10 тысяч волонтеров Олимпиады в Японии отказались работать на соревнованиях. По данным последних опросов, все больше японцев выступают против проведения Игр в Токио из-за коронавируса.