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Источник: президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета

Руслан Минаев
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Эбрахим Раиси.
Фото Global Look Press

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

Вместе с главой государства на борту вертолета также были министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие члены делегации. Среди них — имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.

«Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 мая. Изначально сообщалось, что вертолет совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Источник: РИА
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