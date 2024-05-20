В Иране отменены все спортивные мероприятия в связи с гибелью президента страны

Власти Ирана приняли решение отменить все спортивные мероприятия в стране в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на агентство IRNA.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что Раиси погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 мая.

Вместе с главой государства на борту вертолета был министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие члены делегации. Среди них имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.