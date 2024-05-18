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Сегодня, 00:45

Кремлев заявил, что спорт должен объединять людей во все времена

Виктория Кравченко
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев считает, что спорт является одним из самых больших инструментов для объединения людей.

«Всем странам необходимо объединяться, иметь традиционные ценности. Спорт — один из самых больших инструментов для объединения людей во все времена. Спорт дает дисциплину и здоровье», — цитирует Кремлева ТАСС.

Кремлев ранее стал почетным профессором Пекинского спортивного университета.

Источник: https://tass.ru/sport/20831527
Умар Кремлев
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