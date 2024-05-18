Кремлев заявил, что спорт должен объединять людей во все времена

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев считает, что спорт является одним из самых больших инструментов для объединения людей.

«Всем странам необходимо объединяться, иметь традиционные ценности. Спорт — один из самых больших инструментов для объединения людей во все времена. Спорт дает дисциплину и здоровье», — цитирует Кремлева ТАСС.

Кремлев ранее стал почетным профессором Пекинского спортивного университета.