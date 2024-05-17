Забег.РФ: в каких городах пройдет и как принять участие
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в 58 городах России 19 мая
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в воскресенье, 19 мая. Забег проводится с целью популяризации спорта в стране, пропаганды здорового образа жизни и вовлечение россиян в регулярные занятия физкультурой. Масштабный забег в 2024-м году пройдет в 58 городах России. Публикуем список всех городов.
Города «ЗаБег.РФ»:
- Архангельск
- Анива
- Барнаул
- Владивосток
- Вологда
- Великий Новгород
- Воронеж
- Волгоград
- Горно-Алтайск
- Гатчина (Ленинградская область)
- Екатеринбург
- Зарайск
- Иркутск
- Ижевск
- Красноярск
- Кемерово
- Краснодар
- Калининград
- Кызыл
- Казань
- Курильск
- Липецк
- Москва
- Мурманск
- Магадан
- Махачкала
- Майкоп
- Новосибирск
- Надым
- Нижний Новгород
- Оренбург
- Омск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Саратов
- Санкт-Петербург
- Ставрополь
- Саранск
- Смоленск
- Тамбов
- Тверь
- Тула
- Томск
- Тюмень
- Уфа
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чита
- Челябинск
- Элиста
- Якутск
- Ялта
- Ярославль
Чтобы стать участником необходимо пройти регистрацию на официальном сайте полумарафона. Также всем участникам нужно иметь медицинскую справку.
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