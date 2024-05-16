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16 мая, 23:45

Акция «Ночь в музее» 2024: когда пройдет и что в программе мая

18 мая в Москве стартует ежегодная акция «Ночь в музее»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Третьяковская галерея.
Третьяковская галерея.
Фото Global Look Press

Ежегодная акция «Ночь в музее» состоится в ночь с 18 на 19 мая 2024 года в Москве. Для жителей столицы будут работать до поздней ночи 160 культурных центров, парков и арт-пространств, где проведут концерты, спектакли и экскурсии.

Приводим общую информацию о культурных мероприятиях в Москве в рамках акции «Ночь в музее»:

Усадьбы и парки

  • Экскурсия в музее-усадьбе «Люблино».
  • Музей-усадьба «Кусково» — выставка «Стекло и керамика в старинном парке» и музыкальный вечер «Джаз и не только».
  • Музей-заповедник «Царицыно» — арт-перформанс «Быть семьей» и выступление коллектива Secrets of the third planet.

Арт-пространства

  • HSE ART GALLERY — экскурсии по двум выставкам («Голубь, женщина, сфера и много пустого пространства» Марии Паниной и «Солнце с левой стороны» Суржаны Ширабдоржиевой), а также мастер-класс по созданию зина с фотографиями.
  • Дом культуры «ГЭС-2».

Музеи

  • Новая Третьяковка — выставки и лекции.
  • Музей Транспорта Москвы — ралли «Тур Культур» и квест.
  • Музей Министерства транспорта РФ — экскурсия.
  • Музей русского импрессионизма — выставка «Группа «13», а также мастер-классы по акварели, скетчингу и натюрморту.
  • Государственный музей В. В. Маяковского — литературный спектакль «Я сам. Маяковский».
  • Еврейский музей и центр толерантности — экскурсия «Еврейский авангард».
  • Дом-музей Марины Цветаевой — пешеходная экскурсия «Улица, похожая на реку», а также спектакли «Между молчанием и речью», «Мой черед» и концерт «Дни ускользают в ночь».
  • Музей космонавтики — экскурсия «Гагарин. Дорога в космос».
  • Московский музей современного искусства — мастер-класс «... не что иное, как радость» и танцевальный перформанс «И весь этот бред тоже».
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