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Главное о коронавирусе в России и мире на 5 июня: статистика и факты

11:40
Коронавирус в мире. Фото AFP
Коронавирус в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 9 145 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 565 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 897), Санкт-Петербурге (857), Московской области (775), Нижегородской области (163) и Ростовской области (159).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 117 274 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 436 летальных исходов, выздоровели 4 729 077 человек.

— Игроки, тренерский штаб и персонал сборной России по футболу сдали отрицательные тесты ПЦР.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 5 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 173 350 432.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 192 023 человека. Далее идут Индия (28 694 879) и Бразилия (16 841 954).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 612 240. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (470 968) и Индия (344 101).

— В Индийской медицинской ассоциации заявили о низких зарплатах врачей и высоком риске для их жизней. С начала пандемии в стране от коронавируса умерли более 1200 медиков.

— Немецкая полиция создала специальную команду для борьбы с мошенниками, предлагающими купить сертификаты о вакцинации от COVID-19.

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