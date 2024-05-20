Свищев — о мобилизации украинского баскетболиста: «Спортсмены стали заложниками в этой ситуации»

Депутат Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о мобилизации украинского баскетболиста Вадима Заплотинского при попытке покинуть страну.

«Президент Украины нелигитимен, поэтому вопросов сейчас много. Спортсмены, к сожалению, стали заложниками в этой ситуации. Мне жалко этих ребят», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее издание РИА «Новости» сообщило, что Заплотинский, выступающий за «Киев-Баскет», был мобилизован при попытке пересечения границы в районе Буковины.

(Константин Передерий)