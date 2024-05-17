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Сегодня, 17:00

ЕС объявил о запрете вещания «Известий», «Российской газеты» и РИА «Новости»

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Совет Европейского союза объявил о приостановке вещания четырех российских СМИ, сообщает РБК со ссылкой на заявление организации. По информации источника, под запрет попали Voice of Europe, РИА «Новости», «Известия» и «Российская газета».

По мнению представителей совета ЕС, издания находятся под «постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», оказав серьезное значение на ситуацию в Украине.

Также в ЕС заявили, что РФ ведет «систематическую международную кампанию по манипулированию СМИ и информацией, вмешательству и серьезному искажению фактов».

Источник: РБК
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