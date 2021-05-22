В России за сутки выявили 8 709 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 386 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 345 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 653), Санкт-Петербурге (833), Московской области (775), Ростовской области (197) и Воронежской области (143).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 125 летальных исходов, выздоровели 4 610 465 человек.