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Концерты Green Day и «ДДТ», которые должны были пройти на «Открытие Арене», переносятся на 2022 год

19:41

В мае 2021 года на «Открытие Банк Арене» должны были пройти концерты групп Green Day и «ДДТ», перенесенные с весны 2020 года. По решению организаторов оба мероприятия состоятся там же в 2022 году.

«Изменение дат связано с ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий, вызванными сложной эпидемической обстановкой в России и в мире.

Музыкальное шоу группы Green Day запланировано на 29 мая 2022 года. Приобретенные билеты остаются действительными, не требуют обмена и не подлежат возврату.

Концерт «ДДТ» переносится на лето 2022 года. Точная дата станет известна позднее. Купленные ранее билеты будут действительны с сохранением указанных мест», — говорится в официальном сообщении.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-05-20-kontserty_green_day_i_ddt_na_otkrytiye_bank_arene_perenosyatsya_na_2022_god/

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