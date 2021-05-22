Главное о коронавирусе в России и мире на 22 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 386 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 345 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 653), Санкт-Петербурге (833), Московской области (775), Ростовской области (197) и Воронежской области (143).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 125 летальных исходов, выздоровели 4 610 465 человек.

— Российский медик Игорь Хатьков не обнаружил связи между коронавирусом и прогрессированием онкологической болезни.

— Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 22 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 166 504 815.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 862 398 человек. Далее идут Индия (26 289 290) и Бразилия (15 976 156).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 603 408. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (446 527) и Индия (295 525).

— В Сингапуре впервые блокировали жилой дом для обязательного тестирования на коронавирус. Вокруг дома, рассчитанного на 120 квартир, установили ограждения и разместили мобильные лаборатории.

— В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса еще на два месяца — до 31 июля. Инициативу одобрили, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции.