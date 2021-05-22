Главное о коронавирусе в России и мире на 22 мая: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 8 709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 12 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 386 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 345 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 653), Санкт-Петербурге (833), Московской области (775), Ростовской области (197) и Воронежской области (143).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 125 летальных исходов, выздоровели 4 610 465 человек.
— Российский медик Игорь Хатьков не обнаружил связи между коронавирусом и прогрессированием онкологической болезни.
— Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 22 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 166 504 815.
Первое место по числу зараженных занимают США — 33 862 398 человек. Далее идут Индия (26 289 290) и Бразилия (15 976 156).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 603 408. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (446 527) и Индия (295 525).
— В Сингапуре впервые блокировали жилой дом для обязательного тестирования на коронавирус. Вокруг дома, рассчитанного на 120 квартир, установили ограждения и разместили мобильные лаборатории.
— В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса еще на два месяца — до 31 июля. Инициативу одобрили, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции.
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