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В России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса

11:21
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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По состоянию на пятницу, 19 марта, в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 443 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 337 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 809), Санкт-Петербурге (921), Московской области (605), Нижегородской области (348) и Ростовской области (242).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 437 938 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 94 267 летальных исходов, выздоровели 4 049 373 человека.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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