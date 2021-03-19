По состоянию на пятницу, 19 марта, в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 443 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 337 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 809), Санкт-Петербурге (921), Московской области (605), Нижегородской области (348) и Ростовской области (242).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 437 938 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 94 267 летальных исходов, выздоровели 4 049 373 человека.