Главное о коронавирусе в России и мире на 19 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 19 марта, в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 443 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 337 человек, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 809), Санкт-Петербурге (921), Московской области (605), Нижегородской области (348) и Ростовской области (242).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 437 938 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 94 267 летальных исходов, выздоровели 4 049 373 человека.

— Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае, решение начнет действовать с воскресенья, сообщают в региональном правительстве.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 19 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 122 423 321.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 358 880 человек. Далее идут Бразилия (11 787 600) и Индия (11 514 331).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 552 470. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (287 795) и Мексика (159 405).

— Болгария введет всеобщий карантин с 22 марта. В стране закроют кафе, рестораны, школы, детские сады, крупные торговые центры, театры и кинотеатры, а также не будут проводить общественные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

— Премьер Франции Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе парижского региона, с пятницы на четыре недели, но карантин будет более гибким, чем предыдущие.

— Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе сроком на три недели — с 20 марта до 9 апреля. Так, на три недели закрывают кинотеатры, театры, музеи и торговые центры. Кроме этого будет запрещено проведение массовых мероприятий.