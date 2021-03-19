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Российские туристы с 1 апреля смогут въезжать на Кипр без карантина

08:50
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Власти Кипра упростили правила приема россиян в своей стране.

С 1 апреля российские туристы смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. При этом ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.

Отметим, сборная России по футболу встретится с Кипром в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч на Кипре пройдет 4 сентября, игра в России — 11 ноября.

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