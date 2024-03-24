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Сегодня, 14:42

Роман Ротенберг пожертвует 1 миллион рублей пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что переведет один миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Также он заявил, что клуб пожертвует деньги от продажи билетов на пятый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

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«Сегодня в России день траура по погибшим в ужасном теракте в Красногорске. Скорбим вместе со всей страной. Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу 1 миллион рублей», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Тренер СКА также пожелал сил и мужества семьям погибших в «Крокус Сити Холле» и выздоровления пострадавшим.

Пятый матч между СКА и «Автомобилистом» состоится 25 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени. Счет в серии 3-1 в пользу екатеринбургского клуба.

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В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

42-летний Ротенберг — заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер СКА, главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России; советник председателя правления Газпромбанка, член совета директоров, заместитель председателя правления КХЛ.

Источник: https://t.me/rotenberg81/2863
ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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