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24 марта, 15:43

Навка оценила новую песню SHAMAN: «В самое сердце и душу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила новую песню исполнителя SHAMAN, которую он написал в память о всех погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«До слез... Невероятно... Спасибо SHAMAN за песню. В самое сердце и душу, такие
точные и правильные слова! Считаю, что SHAMAN гений нашего времени, чьи песни отзываются в душе каждого россиянина. Скорбим», — написала Навка в своем Telegram-канале.

24 марта SHAMAN выпустил песню под названием «Реквием» и заявил, что все средства от монетизации будут направлены на помощь пострадавшим.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека.

Татьяна Навка
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