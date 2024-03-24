Навка оценила новую песню SHAMAN: «В самое сердце и душу»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила новую песню исполнителя SHAMAN, которую он написал в память о всех погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«До слез... Невероятно... Спасибо SHAMAN за песню. В самое сердце и душу, такие

точные и правильные слова! Считаю, что SHAMAN гений нашего времени, чьи песни отзываются в душе каждого россиянина. Скорбим», — написала Навка в своем Telegram-канале.

24 марта SHAMAN выпустил песню под названием «Реквием» и заявил, что все средства от монетизации будут направлены на помощь пострадавшим.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека.