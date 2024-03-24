Виктор Гусев рассказал детали своего спасения во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал подробности своего спасения во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта.

«Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница «Крокуса» сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению», — написал Гусев в соцсети.

Журналист добавил, что имя работницы «Крокуса» сумел разыскать актер Сергей Светлаков, который тоже был в это время в здании.

Ранее Светлаков рассказал, как спасался во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он отметил, что вместе с другом и племянницей выбежал в узкий коридор, а девушка-менеджер, оказавшаяся с ними, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Виктор Гусев рассказал о своем состоянии после трагедии в «Крокус Сити Холле»