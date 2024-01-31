Путин: «Международный спорт зависит от спонсоров, а они — от политических элит своих государств»

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин связал проблемы международного спорта с ролью спонсоров.

«Международный спорт — спорт высоких достижений — он очень коммерциализирован. Там все, каждый шаг, зависит от рекламодателей, от спонсоров. Спонсоры, в свою очередь, — это крупные компании — зависят от политических элит своих государств. Вот и круг замкнулся, вот и все. Вокруг этого, из этого проистекают все проблемы», — цитирует Путина ТАСС.

По словам Путина, международные спортивные чиновники должны «иметь характер и чистые руки», чтобы «держать этот удар».

18 января официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.