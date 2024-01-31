Путин: «Любые ограничения в спорте — это ограничение прав человека»

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«В олимпийской хартии записано, что спорт — это право человека. Любой спорт — право человека. Поэтому любые ограничения — это ограничения прав человека», — цитирует Путина ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Путин заявил, что международные чиновники извращают идею олимпизма.