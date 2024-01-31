Путин заявил, что международные чиновники извращают идею олимпизма

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал современное состояние международного спорта.

«Без всяких сомнений современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцовалась и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена», — приводит слова Путина ТАСС.

18 января официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.