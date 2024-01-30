В Минцифры сообщили, что проблема с недоступностью сайтов в зоне .RU устранена

В Министерстве цифрового развития России сообщили об устранении технической проблемы с недоступностью сайтов в зоне .RU.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.

Вечером 30 января жители России начали жаловаться на глобальный сбой в работе провайдеров и мобильных операторов. Минцифры сообщали, что возникла проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.