87-летний актер Василий Лановой переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ
Народного артиста СССР Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он находится в реанимации, сообщает «Пятый канал».
Здоровье Василия Ланового начало внезапно ухудшаться около суток назад, — до этого врачи констатировали, что он стабилен и справляется с болезнью.
Актер заразился коронавирусом в начале января. У него диагностировали пятипроцентное поражение легких и положили в больницу вместе с женой Ириной Купченко.
16 января Лановому исполнилось 87 лет.
Василий Лановой — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.
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