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Воробьев назвал условие снятия ограничений по коронавирусу в Подмосковье

13:07
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об условиях для снятия ограничений, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.

«Не будет этих ограничений. Судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 28 января.

Также губернатор подчеркнул, что жителям Подмосковья по-прежнему необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявлено 939 новых случаев коронавируса, 1103 человека выздоровели, 38 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 189 547 случаев заражения и 3 657 летальных исходов.

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