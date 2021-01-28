Попова назвала долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о процентной доле населения России, у которой есть иммунитет к коронавирусу.

«Сегодня порядка 20-25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу. Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел», — сказала она ТАСС.

Также она выразила надежду, что в 2021 году в России можно будет отказаться от ношения медицинских масок. Эта надежда, по ее словам, вызвана тем, что «мы научились жить с этим вирусом» и с вакцинацией.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заверял, что перестать носить маски можно будет после формирования у населения популяционного иммунитета к COVID-19.

Академик РАН Арег Тотолян рассказал, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в России растет. Так, в разных регионах он составляет от 5,1 процента до 65,3 процента.

Ранее, 28 января глава Роспотребнадзора говорила, что в России к регистрации готовится новая тест-система, способная выявить «британский» штамм коронавируса. По ее словам, было разработано платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы для выявления болезни без дополнительных денежных затрат на выявление новых штаммов.

Кроме того, по словам Поповой, к регистрации готова тест-система для определения антигена коронавируса. Для нее впервые в России была создана ферментная база.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 человек.