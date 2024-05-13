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Сегодня, 22:38

На «Ростов-Арене» появились слова поддержки жителям Белгорода

Алина Савинова
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На стадионе «Ростов-Арена» появилась бегущая строка в знак поддержки пострадавших в Белгороде.

«Белгород, мы с тобой», — такие слова размещены на бегущей строке.

12 мая Белгород и его окрестности подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов попали в десятиэтажный дом в городе на юго-западе России, в результате чего часть жилого здания обрушилась. По последним данным, из-под завалов извлечены тела 15 человек.

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