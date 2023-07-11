Международная федерация каноэ не допустила к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии
Международная федерация каноэ сообщила о решении не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
В заявлении говорится, что работа по допуску спортсменов из России ведется, однако федерация пока не смогла договориться с представителями Великобритании, Польши и Франции.
«Важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.
ЧМ по гребному слалому стартует 19 сентября и завершится 24 сентября.
В апреле Международная федерация каноэ разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты находились под санкциями с мая 2022 года. Однако отстранение официальных лиц из России и Белоруссии остается в силе.