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Сегодня, 09:29

Международная федерация каноэ не допустила к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии

Виктория Кравченко
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Международная федерация каноэ не допустила до соревнований атлетов из России и Белоруссии.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация каноэ сообщила о решении не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

В заявлении говорится, что работа по допуску спортсменов из России ведется, однако федерация пока не смогла договориться с представителями Великобритании, Польши и Франции.

«Важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

ЧМ по гребному слалому стартует 19 сентября и завершится 24 сентября.

В апреле Международная федерация каноэ разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты находились под санкциями с мая 2022 года. Однако отстранение официальных лиц из России и Белоруссии остается в силе.

Источник: https://tass.ru/sport/18241517
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