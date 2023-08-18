Гребец Миназова заявила о желании выступить на Олимпиаде 2028 года

Российская слаломистка Алсу Миназова заявила, что планирует отбираться на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Конечно же, я собираюсь, планирую, готовлюсь отбираться на Олимпиаду. Я думаю, что моя карьера еще длинная. Я планирую до 2028 года, до Лос-Анджелеса гоняться, выступать, побеждать», — приводит ТАСС слова спортсменки.

25-летняя Миназова участвовала в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, где заняла 17-е место в дисциплине «слалом K-1» и 14-е место — в дисциплине «слалом C-1». Также спортсменка является двукратным бронзовым призером чемпионата мира по гребному слалому (2019, 2021).

В 2024 году пройдут летние Олимпийские игры в Париже (с 26 июля по 11 августа), а Олимпиада в Лос-Анджелесе состоится с 14 июля по 30 июля 2028 года. Ранее в МОК заявили, что окончательное решение по допуску спортсменов из России и Белоруссии будет принято организацией «в соответствующее время».