Россиянин Эйгель занял 12-е место по итогам первой попытки в квалификации в гребном слаломе

Россиянин Павел Эйгель занял 12-е место по итогам первой попытки в квалификации в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио.

Эйгель показал время 96,53, он уступил 5,61 секунды итальянцу Джованни де Дженнаро, у которого лучший результат. Для попадания в полуфинал Олимпиады Эйгелю нужно остаться среди 20 лучших после второй попытки.

Вторая попытка состоится сегодня, 28 июля, начало — в 10.00 (мск).