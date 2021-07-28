Россиянин Эйгель занял 12-е место по итогам первой попытки в квалификации в гребном слаломе
08:58
Россиянин Павел Эйгель занял 12-е место по итогам первой попытки в квалификации в гребном слаломе на Олимпиаде в Токио.
Эйгель показал время 96,53, он уступил 5,61 секунды итальянцу Джованни де Дженнаро, у которого лучший результат. Для попадания в полуфинал Олимпиады Эйгелю нужно остаться среди 20 лучших после второй попытки.
Вторая попытка состоится сегодня, 28 июля, начало — в 10.00 (мск).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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